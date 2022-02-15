عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: نسعى لخدمة المجتمع من خلال المشروع القومي لمحو الأمية

المشروع القومي لمحو
المشروع القومي لمحو الأمية

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، إقامة الكلية بسلسلة دورات تدريبية لتأهيل طالبات الكلية البنات للمشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية، وبالمشاركة المثمرة بين وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية بالكلية ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.

txt

جامعة عين شمس تكشف أهمية ورش العمل البيئية لطلاب جامعة الطفل

txt

برنامج تدريبي لوحدة الابتكار وريادة الأعمال بتربية نوعية عين شمس

وأكدت عميد كلية البنات جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن إقامة هذه الدورات تأتى حبًا وولاء وانتماء لمصرنا الغالية وجدارتها بكل ماهو أفضل والذي يبدأ دومًا من التعليم، وإيمانًا بدور الجامعات في حل المشكلات المجتمعية ولاسيما مشكلة الأمية التي تمثل عقبة في الطريق إلى مصرنا الجديدة، واستمرارًا للدور الرائد لجامعة عين شمس (الحائزة على جائزة كونفشيوس ٢٠٢١) في المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الأمية بكافة ما تمتلكه من رأس مال بشري وفكري وكوادر متميزة.

وأشارت إلى أن الجامعة تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وشددت الدكتورة أميرة يوسف، علي أهمية المشروع القومي لمحو الأمية في صقل مهارات ريادة الأعمال مع التركيز على التربية لريادة الأعمال كموجه تخطيطي لكل مراحل التعليم، موضحًا أن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية.

وأضافت عميد كلية البنات جامعة عين شمس، أن محو الأمية عامل ضروري للغاية وسبيل للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة، وضمانة حقيقية للتنمية المستدامة والسلام الاجتماعى لمواكبة معطيات العصر واحتياجاته العملية والعلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم وإدراك متغيراتها الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي واقعي وفعال، لذا تسعى جامعة حلوان للقضاء على الأمية وتحرير أكبر عدد ممكن من المواطنين منها هذا العام.

وأوضحت أميرة يوسف أن فاعليات هذه الدورات تبدأ من اليوم السبت الموافق ١٢من فبراير ٢٠٢٢ حتى الخميس ١٧ من فبراير ليكون ذلك استثمارًا لطاقات الطالبات بإجازة منتصف العام الدراسي، ومعاونتهن في سرعة الانخراط بالمشروع وتحقيق أهدافه؛ بحيث يستطعن فتح فصول محو الأمية بأقرب دورة مقبلة.

هذا إلى جانب قيام الكلية بتوفير الأدوات الكتابية اللازمة للأميين، حيث يتم تسليمها لكل طالبة فور فتحها لفصل محو الأمية بحسب العدد المناط منها القيام بمحو أميته كمساهمة متميزة لكلية البنات في المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية لتكون على الوجه الأمثل الذي يليق بها وبجامعة عين شمس ذات التاريخ العريق.

جامعة عين شمس كلية البنات عميد كلية البنات دورات تدريبية المشروع القومي لمحو الأمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

ذروة الموجة السبت.. الأرصاد: طقس سيئء يضرب مصر من الجمعة لـ الأحد..فيديو

الأول زي الأخير.. الإسكان الاجتماعي يكشف مفاجأة جديدة للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

اليوم.. المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال بتجارة عين شمس

غدا.. المائدة المستديرة الأولى لأصحاب الأعمال بتجارة عين شمس

مشروع تعليمي عالمي لاكتشاف المواهب بمختلف المراحل التعليمية.. وتعزيز مفهوم المواطنة من خلال جامعة الطفل

تعليمات جديدة من ألسن عين شمس بشأن سداد المصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

الموسيقيين: مسح عمر كمال للفيديوهات أكبر دليل على أنه مخطيء

34.4 مليار جنيه إيرادات إيسترن كومباني خلال 6 شهور.. تفاصيل

دراسة: شرب ثلاثة أكواب من القهوة كل يوم يطيل من عمرك

رسميا .. طرح سيارة هيونداي i10 الجديدة كلياً بالسوق المصرى

لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم و فضل صيامها ؟.. معلومات لا يعرفها الكثير

البنتاجون: أمريكا تشعر بالقلق من دعم الصين لـ روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

رجال في حياة نسرين طافش| كم مرة تزوجت ؟.. و100 شرط لفتى أحلامها

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

فيديو

بشهادة شاكوش .. بسمة وهبة تحسم الجدل بشأن إصابة حمو بيكا بمرض نادر

72ساعة.. موجة طقس غير مستقر تضرب مصر من الجمعة إلى الأحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. مادة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار ولها آثار تجميلية على البشرة

ملاك الرحمة.. تفاصيل جديدة حول مصرع الطبيبة آلاء ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ