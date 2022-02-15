جامعة عين شمس: نسعى لخدمة المجتمع من خلال المشروع القومي لمحو الأمية

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، إقامة الكلية بسلسلة دورات تدريبية لتأهيل طالبات الكلية البنات للمشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية، وبالمشاركة المثمرة بين وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية بالكلية ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.

وأكدت عميد كلية البنات جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن إقامة هذه الدورات تأتى حبًا وولاء وانتماء لمصرنا الغالية وجدارتها بكل ماهو أفضل والذي يبدأ دومًا من التعليم، وإيمانًا بدور الجامعات في حل المشكلات المجتمعية ولاسيما مشكلة الأمية التي تمثل عقبة في الطريق إلى مصرنا الجديدة، واستمرارًا للدور الرائد لجامعة عين شمس (الحائزة على جائزة كونفشيوس ٢٠٢١) في المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الأمية بكافة ما تمتلكه من رأس مال بشري وفكري وكوادر متميزة.

وأشارت إلى أن الجامعة تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وشددت الدكتورة أميرة يوسف، علي أهمية المشروع القومي لمحو الأمية في صقل مهارات ريادة الأعمال مع التركيز على التربية لريادة الأعمال كموجه تخطيطي لكل مراحل التعليم، موضحًا أن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية.

وأضافت عميد كلية البنات جامعة عين شمس، أن محو الأمية عامل ضروري للغاية وسبيل للقضاء على الفقر وتحقيق المساواة، وضمانة حقيقية للتنمية المستدامة والسلام الاجتماعى لمواكبة معطيات العصر واحتياجاته العملية والعلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم وإدراك متغيراتها الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي واقعي وفعال، لذا تسعى جامعة حلوان للقضاء على الأمية وتحرير أكبر عدد ممكن من المواطنين منها هذا العام.

وأوضحت أميرة يوسف أن فاعليات هذه الدورات تبدأ من اليوم السبت الموافق ١٢من فبراير ٢٠٢٢ حتى الخميس ١٧ من فبراير ليكون ذلك استثمارًا لطاقات الطالبات بإجازة منتصف العام الدراسي، ومعاونتهن في سرعة الانخراط بالمشروع وتحقيق أهدافه؛ بحيث يستطعن فتح فصول محو الأمية بأقرب دورة مقبلة.

هذا إلى جانب قيام الكلية بتوفير الأدوات الكتابية اللازمة للأميين، حيث يتم تسليمها لكل طالبة فور فتحها لفصل محو الأمية بحسب العدد المناط منها القيام بمحو أميته كمساهمة متميزة لكلية البنات في المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية لتكون على الوجه الأمثل الذي يليق بها وبجامعة عين شمس ذات التاريخ العريق.