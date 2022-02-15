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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يوجه رسالة شكر لولي عهد أبوظبي وحاكم دبي

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن شكره لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسن الضيافة.

وقال الرئيس التركي في تغريدة عبر تويتر لدى مغادرته أبوظبي: "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف: "أود أن أعبر عن شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق".

كما وجه الرئيس التركي الشكر لحاكم دبي قائلا: "أود أن أقدم شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم إمارة دبي، على حسن الضيافة".

وفي وقت سابق من اليوم، غادر أردوغان دولة الإمارات العربية المتحدة متوجها إلى تركيا.

تركيا أردوغان محمد بن راشد أبوظبي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن زايد الامارات الامارات العربيه المتحده دبي

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