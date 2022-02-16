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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدات إنسانية وتعاون عسكري.. تفاصيل لقاء الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي

تفاصيل لقاء الرئيس
تفاصيل لقاء الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي

التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي وصل إلى سوريا لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في شرق المتوسط.

وأظهرت صور نشرها الجيش الروسي شويجو وبشار الأسد يتصافحان مبتسمين في بداية اجتماعهما في دمشق.

وذكر الجيش الروسي في بيان أن وزير الدفاع "أبلغ الرئيس السوري بمناورات نفذها الاسطول الروسي في شرق البحر المتوسط".

وأضاف أنهما ناقشا إلى التعاون العسكري والتقني بين البلدين الحليفين في مكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك "المساعدات الإنسانية الروسية للسكان السوريين الذين يعانون جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

كما تفقد شويجو قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا، حسب البيان.

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من جانبها، قالت الرئاسة السورية في بيان، أن الوزير الروسي أطلع  الرئيس بشار الأسد على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس.

وبحث الطرفان التعاون القائم بين الجيشين الروسي والسوري وخاصة في موضوع مكافحة الإرهاب، حسب وكالة "سانا" السورية.

وجدد الوزير شويجو التأكيد على أن روسيا ستستمر في التعاون مع سوريا في هذا المجال، حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها على الرغم من محاولات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية إعادة تنشيطها بعد الخسائر التي لحقت بهذه التنظيمات، وستواصل مساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار العقوبات والحصار الجائر المفروض عليه.

بشار الأسد سوريا الرئيس السوري وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو شويغو روسيا دمشق

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