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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ونقابة المحامين في مجال التدريب

صدى البلد

وقع الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع عادل صادق أبو الشباب، نقيب المحامين بسوهاج، لتبادل الخدمات المجتمعية والتدريب والاستشارات العلمية، وذلك بحضور علاء مكي، الأمين العام للنقابة، ومحمد فواز، عضو مجلس ورئيس لجنة الشباب بالنقابة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن هذا البروتوكول يأتي إيماناً بالدور التوعوي الذي تقوم به الجامعة، بحيث يقوم مركز الخدمة العامة والتدريب بكلية الألسن، ومركز الخدمات التكنولوجية والمعرفية بالجامعة، بتقديم جميع الاستشارات والدورات التدريبية في مجال اللغة والتحول الرقمي للنقابة.

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وأوضح أن بنود البروتوكول تنص على أن تلتزم الجامعة بتقديم الدورات التدريبية في المجالات التي يطلبها الطرف الثاني بما يتوافق مع أنشطته، وأن يلتزم بإعداد المحتوى العلمي واختيار المحاضرين المتخصصين بهذا، إلى جانب توفير الأماكن الخاصة التي ستعقد بها الدورات التدريبية.

وأشار عادل صادق أبو الشباب، نقيب المحامين، إلى أن من بنود البروتوكول أيضاً التزام النقابة بالإعلان عن مواعيد الدورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترشيح العدد اللازم لكل دورة، إلى جانب تقديم جميع الاستشارات القانونية والإدارية وجميع أطر التعاون في جميع التخصصات المنوطة بها.

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