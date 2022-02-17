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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

22 فبراير.. ورشة عمل "التأهيل لاختبار الآيلتس IELTS" بـ طب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب والمجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الآيلتس IELTS" تحت رعاية أ.د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د. ايمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس علي تأهيل السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي علي كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب والجامعة في تنمية مهارات الباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية.

تعقد ورشة العمل تحت إشراف، أشرف عمر عميد كلية الطب،  أسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث،  عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة وتستهدف السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

تعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ فبراير القادم في تمام الساعة ١١ صباحا وحتي الساعة ٣ عصرا بمدرج المحلاوي بمقر كلية الطب جامعة عين شمس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يحاضر بورشة العمل كل من الأستاذ سامر فاضل  مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، و الأستاذ أسامة البيلي  مدرب وخبير الايلتس بالمركز الثقافي البريطاني. تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الأربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

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للمشاركة وتسجيل الحضور بورشة العمل، برجاء استيفاء استمارة التسجيل من خلال هذا الرابط التالي

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qoXLTRRxHUmdHrlgE0RO8u54PWlQGFBMq-rqY6A4lmFUNUVHN0lZVVZFU0ZWNkRIV0JBVlVKRjY2Ni4u

جامعة عين شمس الدراسات العليا أعضاء هيئة التدريس دورات تدريبية طلاب الدراسات العليا

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