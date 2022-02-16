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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بيل جيتس يشارك فى مشروع "أنتورا" لاستخدام الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون

بيل جيتس
بيل جيتس

أعلن رئيس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، عن مشاركته باستثمارات في مشروع جديد للطاقة يسمى "أنتورا إنيرجي" والذي يستهدف استخدام مصادر الطاقة النظيفة في تشغيل الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والبلاستيك والتي تعد من أكبر مصادر الانبعاثات الحرارية المؤثرة سلبًا على مناخ الكرة الأرضية.


وقال جيتس  في بيان له، إن الحرارة وانبعاثات الصناعات الثقيلة تأتي في المقام الأول من احتراق الغاز الطبيعي، ما يتطلب العمل على مشروع ناشئ جديد يعتبر الآن في مراحله الأولى لإيجاد بديل لتحويل الحرارة التي تصدر من هذه الصناعات إلى بطاريات حرارية، بالإضافة إلى الحاجة لاستخدام مصادر متجددة للطاقة لتشغيل هذه الصناعات الثقيلة وتقليل أضرارها على البيئة.

 

"أنتورا إنيرجي" يستهدف استخدام مصادر الطاقة النظيفة


وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية أن مشروع "أنتورا إينرجي" تأسس عام 2018 ويعتمد على مصادر الطاقة النظيفة (صفر انبعاثات كربونية) مثل طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية ويقوم بتحويلها إلى حرارة ويتم تخزينها في قوالب كربونية صلبة ويتم عزلها في نوع من البطاريات الحرارية التي يمكن استخدامها في العمليات الصناعية المختلفة مثل الأسمنت والصلب أو استخدامها في توليد الكهرباء.


وذكرت شركة أنتورا أن هذه الجهود سيتم تعزيزها باستثمارات مشتركة بقيمة 50 مليون دولار، موضحًا أنه إذا ما نجح هذا المشروع الرائد لإحلال استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات الثقيلة بالبطاريات الحرارية، فإن الشركات الصناعية الكبرى يمكنها شراء هذه البطاريات للتحول إلى صفر انبعاثات كربونية بأسعار منخفضة.

بيل جيتس مايكروسوفت مشروع جديد أنتورا إنيرجي الطاقة النظيفة الصناعات الثقيلة الغاز الطبيعى

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