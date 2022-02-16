المصريون يدخنون 30 طن معسل يوميا.. وقفزة مفاجئة في عدد السجائر| فيديو

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إنهم مازالوا متواجدين في جميع أنحاء الجمهورية، والشركة مازالت ماضية في خطتها لزيادة انتشار منتجاتها في كافة المناطق.

وأضاف «هاني أمان» خلال لقائه مع «CNBC عربية»، أن عملية البيع جيدة لخدمة المستهلكين، وان الشرقية للدخان الوحيدة التي لديها ارتفاع في حجم المبيعات مقارنة بالشركات الأخرى وتنتج الشركة له قبول في السوق المصري.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أن إجمالي المبيعات والإيرادات شامل الضرائب وصل ما بين 34 و35 مليار تقريبا، ومتواجدين في المناطق التي بها نقص في المبيعات خاصة في القاهرة ووجه بحري، ولديهم ارتفاع في حجم المبيعات مع توسع منتجات الشركة سواء المعسل والسجائر، وإنتاج 70 مليار سيجارة.

وأشار «هاني أمان» إلى أن إيقاف إنتاج مادة المعسل في مصنعين لم يؤثر على أرباح الشركة ، موضحا أن حجم الإنتاج اليومي من المعسل يصل إلى 30 طن يومياً، وهذا الانخفاض بسبب إجراءات جائحة كورونا ومنع تدخين الشيشة في المقاهي، وزيادة في إنتاج أرباح السجائر.

وأوضح أن لديهم 5 مصانع لانتاج المعسل، ولكنهم قرروا تخفيض الإنتاج في بعض المصانع ولم يكن له تأثير على الأرباح، لذلك قرروا وقف إنتاج مصنعين من المعسل من أجل الموازنة بين العرض والطلب، وينتظرون انتهاء إجراءات كورونا وعودة الفتح مرة أخرى.

عملية الإنتاج مازالت مستمرة



ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إلى أن عملية الإنتاج مازالت مستمرة في إنتاج المعسل والسجائر، وحجم الإنتاج والبيع للمعسل بعد قرار الاغلاق ما بين 20 لـ 30 طن يوميا، ووصلت الأرقام في بعض الأحيان ما بين 50 لـ 55 يوما، وكمية المعسل مناسبة للسوق وحجم الطلب، والسجائر تمثل 90% من حجم الإنتاج، وعملية التعقيم والتطهير مازالت مستمرة وهناك خطة لتحسين الأداء.