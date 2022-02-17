سلوك الأطفال.. هل يعض الصغار أنفسهم وماذا تفعلين؟

لماذا يعض الأطفال الصغار؟

التسنين أبرز أسباب لجوء يعض الصغار لـ العض

ماذا تفعل عندما يعض الطفل؟



قد تجد أطفالًا صغارًا يحاولون العض على أشياء أو ذراع شخص ما دون سبب واضح، لكن لماذا يعض الأطفال الصغار؟ قد تجد صعوبة في معرفة ما إذا كان ذلك للتنفيس عن الغضب والإحباط أو لشيء خاطئ مع الطفل. مثل هذا السلوك يمكن أن يجعل الوالدين يقلقون بشأن نمو أطفالهم الاجتماعي والعاطفي. إذا كنت تبحث عن إجابات لهذه الأسئلة ، ما إذا كان من الطبيعي للأطفال الصغار أن يعضوا ، ولماذا يفعلون ذلك ، وماذا يمكنك القيام به في مثل هذه المواقف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.







لماذا يعض الأطفال الصغار؟

قد لا يكون هناك تفسير لسبب عض طفل صغير ، ولكن هناك دائمًا سبب وراء هذا السلوك، فيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعل طفلك يلجأ إلى العض.

التنفيس عن الإحباط والغضب: إنه السبب الرئيسي للعض بين الأطفال الصغار. لا يمتلك الأطفال الدارجون المفردات للتعبير عن مشاعرهم ، الأمر الذي قد يكون محبطًا لهم. لذلك ، قد يعتمدون على العض للتعبير عن هذا الإحباط.

تتضمن السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى العض عدم القدرة على استعادة لعبة من الأخ، عض الأخ هي طريقة الطفل الصغير في القول "أنا غاضب! أعيدوا لعبتي "، قد يعض الطفل الصغير أيضًا عندما يكون متعبًا أو متعبًا أو جائعًا فقط.

اختبار السبب والنتيجة: قد يعض الطفل شخصًا ما لاختبار الاستجابة للإجراء. قد يعض طفل صغير في الحضانة صديقه للتحقق من رد فعل القائم على رعايته.

لفت الانتباه: نعم! يمكن للأطفال الصغار أن يعضوا إذا لم يحصلوا على الاهتمام الذي يبحثون عنه من الوالدين أو من يعتني بهم.

التسنين: يمكن اعتباره سببًا وجيهًا لعض طفل صغير. يمكن أن يتسبب التسنين في تهيج اللثة ويساعد العض على تخفيف التهيج ويجعل الطفل الصغير يشعر بالتحسن.

تقليد الأقران: قد يرى طفل صغير آخر طفل صغير في عضة مجموعة اللعب وينسخ الإجراء بدافع الفضول.

الاستكشاف: قد يستخدم الأطفال الصغار أفواههم لاستكشاف العالم من حولهم. في سعيهم لمعرفة شيء ما أو شخص ما ، قد ينتهي بهم الأمر بالعض. على سبيل المثال ، قد يضع الطفل الصغير الذي يشعر بالفضول حيال ذيل قطة العائلة في الفم والعض.

الشعور بالإرهاق والتأكيد على الذات: في بعض الأحيان يمكن أن يغرق الأطفال الصغار في كل ما يحدث من حولهم. على سبيل المثال ، عند لعب لعبة في مجموعة ، قد يتحمس الطفل الدارج لدرجة أنه لا يعرف كيف ينظم تلك المشاعر. في حالة الإثارة ، قد ينتهي الأمر بالطفل الصغير إلى عض شخص ما.

يمكن للطفل الصغير أن يوجه العض تجاه فرد أو شيء ما. في بعض الأحيان ، قد يوجهونه تجاه أنفسهم.





هل يستطيع الأطفال الصغار عض أنفسهم؟

نعم. يمكن للأطفال الصغار أن يعضوا أنفسهم أيضًا. غالبًا ما يكون الدافع وراء عض النفس هو الإحباط أو التسنين ويمكن أن يقتصر على الأصابع. قد يعض الأطفال المصابون بالتوحد أنفسهم بشكل متكرر للتنفيس عن إحباطهم .





هل من الطبيعي للأطفال الصغار أن يعضوا؟

نعم. يقول خبراء طب الأطفال أن العض أمر طبيعي أثناء الطفولة ويعتبر جزءًا أساسيًا من سمات الطفل. ليس للنشاط أهمية أو تأثير دائم لكن تقع على عاتقك كوالد مسؤولية تعليم طفلك الدارج أن هذا سلوك اجتماعي غير لائق. أنت كوالد لن تحب رؤية طفلك الصغير يعض كل شيء وكل من حوله ، لذلك يجب القيام بشيء حيال ذلك.





ماذا تفعل عندما يعض الطفل؟

يمكن أن يصبح الموقف محرجًا عندما يعض الطفل شخصًا ما. من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الدراما ، لكن الحفاظ على هدوء الرأس يمكن أن يساعد في حل المشكلة بسرعة. إليك ما يجب أن تفعله عندما يعض طفلك:



الخطوة 1: ابعد الطفل عن الموقف والشخص أو الشيء الذي تعرض للعض

اجذب الطفل بهدوء بعيدًا عن الشخص الذي عضه. لا تصرخ أو تأنيب أو تعبر عن تعابير وجه تعبر عن الغضب والاستنكار. حتى رفض الانتباه يكفي للطفل الصغير لتكرار أفعاله.



إذا كان الطفل يلعب في الهواء الطلق مع مجموعة من الأطفال ، اصطحبه إلى مجموعة أخرى من الأطفال الصغار. إذا عضك أنت أو أحد أشقائك ، فخذهم إلى غرفة أخرى.

قدم شرحًا بسيطًا يتناسب مع مستوى نمو طفلك. بشكل عام "نحن لا نعض" يكفي. من المحتمل ألا تكون التفسيرات المطولة حول كيفية الخطأ والأذى مفيدة. لا يعتزم الأطفال الصغار عمومًا إيذاء الآخرين بهذا السلوك.

إن السماح للطفل بمعرفة عواقب العض بلغة بسيطة وإبعاده عن الموقف هو الخطوة الأولى لتقليل فرص تكرار العض.



الخطوة الثانية: ركز أكثر على نتائج العض

إذا واصلت توبيخ الطفل الصغير بسبب عضه ، فسيصبح ذلك وسيلة لجذب الانتباه من المحيطين به.

قد ترغب في الاعتذار لطفلك الصغير أو الشخص الذي عضه. لكن اعلمي أن طفلك الدارج لم يقصد إيذائه أو إتلاف لعبة. احرص على عدم إحراج طفلك على سلوكه.

الخطوة الثالثة: تحديد المشكلة

بعد ذلك ، اكتشف سبب هذا السلوك. اطرح أسئلة - هل قام الطفل بالعض لأنه تعرض للإجهاد بطريقة ما مثل الجوع أو التعب؟ هل عضوا شقيقهم لأنهم أخذوا اللعبة؟ هل يعانون من آلام التسنين؟

كونك فضوليًا بشأن سبب السلوك سيساعدك على معرفة كيفية معالجته وتجنب تصعيد العض. بينما تساعد الخطوات المذكورة أعلاه في التصحيح الفوري ، فأنت بحاجة إلى خطة أكبر لإيقاف العض مرة واحدة وإلى الأبد.

بينما تساعد الخطوات المذكورة أعلاه في التصحيح الفوري ، فأنت بحاجة إلى خطة أكبر لإيقاف العض مرة واحدة وإلى الأبد.



كيف تمنعين طفلك من العض؟

يمكنك التوقف وكسر عادة العض من خلال هذه الخطوات

عدم تشجيعه على العض: أخبر الطفل بحزم أن العض يؤلمه وأن القيام به ليس بالأمر الجيد. قل "لا ، العض يؤلم!" أو "أعلم أنك محبط ولكن لا يجب أن تعض صديقك". عادة لا يعرف الطفل الصغير سبب عضه ، لذا فإن طلب تفسير لن يكون مفيدًا. عندما تدلي بملاحظة هادئة ولكن محبطة للعض ، فإن الطفل الصغير سيفهم أن العض أمر خاطئ.

حافظ على مجموعات اللعب صغيرة: إذا كان الطفل يميل إلى العض كثيرًا في الحضانة ، بالإضافة إلى وضع حدود واضحة للسلوك ، فقم بتقييم الطرق التي تكون فيها تلك البيئة مرهقة وتتجاوز قدرته على التأقلم. إذا تم تحفيز طفلك بشكل مفرط في مجموعة كبيرة ، تحقق مما إذا كانت هناك فرصة لتقليل حجم مجموعة اللعب. قلة عدد اللاعبين في الألعاب تعني مدخلات حسية أقل وقد تقلل من سلوك العض.

تعامل مع الإحباط قبل أن يصيب طفلك الدارج: إذا بدا طفلك الدارج محبطًا ومضطربًا ، اطرح عليه أسئلة مثل "ماذا حدث؟ هل تحتاج إلى شيء؟ "،" هل تشعر بالجوع؟ "،" هل أخذ صديقك لعبتك؟ ". يعد طرح أسئلة محددة طريقة ممتازة لتحديد المشكلة الدقيقة التي تجعل الطفل يعض ويعالجها على الفور.

أعط وسائل للتعامل مع الإحباط: بينما يطور طفلك الدارج مهارات لغوية متزايدة ، سيكون لديه وسائل أخرى للتعبير عن نفسه وسيقل سلوك العض بشكل طبيعي. يساعد التعبير عن مشاعرهم كما تفهمها على إدارة مشاعرهم قبل أن يكون لديهم القدرة على التعبير عنها بالكلمات. "أتفهم أنك تشعر بالضيق لأن أخيك أخذ لعبتك ، لكننا لا نعض."

توفير راحة التسنين في الوقت المناسب: هل يقرص الطفل كل لعبة سيليكون مطاطية؟ من المحتمل جدًا أنه يمر بمرحلة التسنين. امنحهم لعبة أو حلقة تسنين ، والتي تعتبر منفذًا أقل تدميراً للإحساس.



سلوك العض هو نموذجي لنمو الطفل الدارج. مع التواصل الواضح منك أن السلوك غير مناسب اجتماعيًا ، تمر المرحلة بشكل عام بهدوء. ومع ذلك ، إذا لم يكن الإعداد البسيط للحدود فعالاً وأصبح سلوك العض يمثل مشكلة في بيئة اجتماعية ، فقد يتواصل طفلك مع شعوره بالتوتر. يمكن أن يساعدك تخصيص الوقت لتقييم الموقف بالتشاور مع طبيب الأطفال في تحديد مصدر التوتر.