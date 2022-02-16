علاج الطفح الجلدي عند الأطفال وأنواعه

تختلف درجات العناية ببشرة أطفالنا اللينة، لذلك قد يكون جلد الرضيع عرضة بسهولة للطفح الجلدي إذا لم يتم الاعتناء به بالشكل المناسب.

حدوث الطفح الجلدي شائع خاصة في ثنايا الجلد مثل الكوع والفخذ والرقبة، حيث يعتبر الطفح الجلدي حول الرقبة أكثر شيوعًا عند الأطفال.

كما أن الجلد حول العنق حساس للغاية وبالتالي يمكن أن يحدث الطفح الجلدي بشكل أسرع، وتكون فرص الإصابة بالطفح الجلدي أعلى عندما يكون الرضيع غير قادر على رفع الرقبة من تلقاء نفسه.

ومعظم الطفح الجلدي لا يسبب حالة من القلق لأنه يلتئم قريبًا من تلقاء نفسها، وتقل فرص الإصابة بالطفح الجلدي حول منطقة الرقبة عندما يتعلم الأطفال إبقاء رؤوسهم مرفوعة دون دعم.

علاج طفح العنق

فيما يلي بعض طرق العلاج العامة لعلاج طفح العنق:

* الحفاظ على نظافة الجلد: ينصح الأطباء باستخدام صابون الأطفال / غسول الجسم لتهدئة جلد الرضيع.

* استخدام حركات لطيفة أثناء فرك الجسم بالصابون، ويجب تربيت العنق حتى يجف بمنشفة ناعمة.

* تجفيف طيات الجلد بالهواء وإبقاءها خالية من الرطوبة.