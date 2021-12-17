كيفية علاج الطفح الجلدي للأطفال

الطفح الجلدي لدى الأطفال ، ولا يدعو إلى للقلق. عادة ما يتلاشى من تلقاء نفسه. ومع ذلك، يمكن أن يكون عدد قليل منهم من أعراض المرض.

لذلك ، يجب أن تكون الأم على دراية بأنواع الطفح الجلدي المختلفة لدى الأطفال قبل اتخاذ قرار بشأن العلاج.



1. طفح الحفاضات



الطفح الجلدي الناتج عن الحفاظ هو أكثر مشاكل الجلد شيوعًا عند الرضع عندما تظل بشرة الطفل رطبة ،تتدمر وظيفة الحاجز الواقي ، وتخترقه المهيجات بسهولة.



كيفية العلاج:



تغيير الحفاضات المتسخة في أسرع وقت ممكن واستخدمي المناديل الخالية من العطور والكحول لتنظيف منطقة الحفاض وضعي مرطبًا لطيفًا وخاليًا من العطر على المنطقة المصابة ويمكنك أيضًا استخدام الكريمات المضادة للفطريات ذات المكونات الخفيفة.

تجنب استخدام بودرة التلك على طفح الحفاضات لأنها قد تهيج بشرتهم.



2. غطاء المهد



هذه حالة شائعة تظهر بعد 2-3 أشهر من الولادة. يمكن أن تتكون هذه البقع الدهنية الصفراء المتقشرة على فروة رأس الطفل وعنقه وخلف الأذنين.

يمكنك غسل رأس الطفل بشامبو أطفال بانتظام. استخدم فرشاة ناعمة لفك القشور حتى تسقط بسهولة.

في معظم الحالات ، يختفي غطاء المهد من تلقاء نفسه دون علاج.



3. حب الشباب عند الأطفال



يتشكل حب الشباب على خدي وأنف وجبهة الطفل خلال الثلاثين يومًا الأولى من الولادة. يمكن أن تظهر على شكل بقع حمراء أو بثور بيضاء تختفي بعد أسابيع أو أشهر قليلة.

لا تحتاج هذه الحالة إلى أي علاج. ومع ذلك ، يمكنك استخدام محلول بنزويل بيروكسايد 2.5٪ إذا استمر لعدة أشهر.



4. الأكزيما



الأكزيما هي حالة جلدية التهابية تظهر على شكل بقع جافة وحمراء ومثيرة للحكة على الجلد.يمكن أن يكون سبب الإكزيما التعرض للمهيجات ومسببات الحساسية أو الجينات.

نظرًا لعدم وجود علاج للأكزيما ،استخدم مرطبات لطيفة وخالية من العطور للحفاظ على بشرة طفلك رطبة.