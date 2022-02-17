عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين : أعراض كورونا لدى الأطفال أقل من الكبار

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية إن اللقاحات التي تم تخصيصها للأطفال تم إجراء تجارب سريرية عليها .

وأضاف الدكتور محمود عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الأطفال كانت نسبة إصابتهم بفيروس كورونا قليلة خاصة أن هناك أطفال تصاب وتنقل العدوى ، لافتا إلى أن الدراسات العلمية كشفت فى البداية عن قلة نسب إصابات الشباب والأطفال بالفيروس ويحملوا العدوى ولا ينقلوا المرض .

وأشار  محمد عوض تاج الدين ، إلى أنه مع ظهور المتحورات الجديدة لكورونا تم اكتشاف أن نسب الإصابة موجودة فى الأطفال بنسب أكثر ونسب الأعراض أقل وأنه كلما زادت الأعمار السنية ،كلما زادت عليه الأمراض الأخرى وكان تأثره بالفيروس أكثر . 

 

الدكتور محمد عوض تاج الدين فيروس كورونا اللقاح فيروس لقاحات إصابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

ترشيحاتنا

السيسي يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية بمقر الاتحاد الأوروبي

الرئيس السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة نقل وزرع الأعضاء البشرية دون ترخيص

الأهلي والهلال السوداني.. حكاية ملعب "منحوس" لم يفز عليه الأحمر من قبل

صحيفة إسرائيلية: إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض يصعب استهدافها

بسبب رسالة مناهضة لبايدن على كمامته.. طرد راكب من طائرة مدنية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفظ الأمن البحرى لمجابهة تهديدات تدفق التجارة وحرية الملاحة في تدريب مصري أسباني

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ