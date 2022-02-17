عوض تاج الدين : أعراض كورونا لدى الأطفال أقل من الكبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية إن اللقاحات التي تم تخصيصها للأطفال تم إجراء تجارب سريرية عليها .

وأضاف الدكتور محمود عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الأطفال كانت نسبة إصابتهم بفيروس كورونا قليلة خاصة أن هناك أطفال تصاب وتنقل العدوى ، لافتا إلى أن الدراسات العلمية كشفت فى البداية عن قلة نسب إصابات الشباب والأطفال بالفيروس ويحملوا العدوى ولا ينقلوا المرض .

وأشار محمد عوض تاج الدين ، إلى أنه مع ظهور المتحورات الجديدة لكورونا تم اكتشاف أن نسب الإصابة موجودة فى الأطفال بنسب أكثر ونسب الأعراض أقل وأنه كلما زادت الأعمار السنية ،كلما زادت عليه الأمراض الأخرى وكان تأثره بالفيروس أكثر .