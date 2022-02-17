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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية قبل القمة الأفريقية الأوروبية | شاهد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقاما بـ التقاط صورة تذكارية، قبل انعقاد القمة الإفريقية الأوروبية.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات ومقطع فيديو يرصد لقاء الرئيس السيسي مع "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية، بمقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بزيارة مهمة جدا للعاصمة البلجيكية للمشاركة فى الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

 

والتقى الرئيس السيسي مساء أمس، الأربعاء، ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وبلجيكا، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات البلجيكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

 

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