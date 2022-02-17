المجلس الأوروبي: لا يمكن أن تكون قارتنا آمنة ومستقرة بدون أفريقيا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، علينا أن نتعاون من أجل مستقبل أفضل، وعلينا أن نعمل ليكون هناك اقتصاد أقوي وأفضل.

وأضاف خلال كلمته في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأوروبي والافريقي، أن أوروبا حشدت قدراتها من أجل مساعدة أفريقيا على تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

ولفت إلى أن :" نود صياغة أسس للشراكة تقوم على الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة فى قدم و ساق، التوازن، وأن ازدهار افريقيا يكون فى مصلحة أوروبا.

وأشار إلى أن هناك سعيا مشتركا لكى تكون افريقيا مستقرة، وأنه لا يمكن أن تكون أوربا آمنة و مستقرة بدون أفريقيا.