هونر تؤكد موعد إطلاق سلسلة Honor Magic 4 الرائدة

تتحضر شركة هونر Honor الصينية، للإعلان عن أحدث تشكيلة من هواتفها الذكية، والتي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العام الجارى.

وبسحب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكدت العلامة التجارية الصينية هونر، على خطتها لإطلاق سلسلة Magic4 والتي سيتم الإعلان عنها من خلال فعاليات معرض MWC للعام 2022 والذي من المقرر أن يعقد قبل نهاية الشهر الجاري في برشلونة.

وكشف إعلان تشويقي شاركته شركة هونر، عن سلسلة Magic4، ستعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 1، وكما أكد مقطع الفيديو المنشور على مواقع الشركة على الإنترنت، على تسمية التشكيلة الرائدة، كما سلط الضوء أيضا على إعداد كاميرا الجهاز.

وتبعا للمعلومات، ستقدم سلسلة هونر القادمة Magic4، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 50 ميجابكسل، ومن المتوقع أن تكشف التسريبات المزيد من التفاصيل حول السلسلة القادمة خلال الأيام المقبلة قبل الإعلان الرسمي عنها.

سلسلة Magic4

هونر تكشف أول هاتف قابل للطي يأتى بمعالج Snapdragon 8 Gen 1

وقد كشفت شركة هونر أوائل العام الجاري، عن أول هاتف قابل للطي يعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 1، ويمتاز هاتف Honor Magic V، بعدد من المواصفات القوية من بينها بشاشة مرنة من نوع OLED، تأتي بقياس 7.9 بوصة، وأما الشاشة الخارجية فتأتي بحجم أصغر بقياس 6.45 بوصة، وتبلغ دقتها 2272 × 1984 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10 +.

ويتمتع هاتف هونر Honor Magic V القابل للطي بكاميرا خلفية ثلاثية تأتي بمستشعر IMX700 من سوني بدقة 50 ميجابكسل كمستشعر أساسي، و كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا للطيف اللوني بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 42 ميجابكسل، لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

ويحتوى هاتف هونر Honor Magic V القابل للطي مع بطارية 4750 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 وات، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 1570 دولار أمريكي (أى ما يعادل حوالي 24 ألف و700 جنيه مصرى).

