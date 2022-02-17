مصطفى بكري: لغة التحريض ضد مصر مستمرة من المنظمات المشبوهة..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السيسي التقي في بروكسل مع عدد من قادة الاتحاد الأفريقي والأوروبي، مؤكدا أنه كان له العديد من اللقاءات، والتقى رئيسة المفوضية الأوربية التى أعلنت عن تعاونها مع مصر ودفع التعاون بمختلف المستويات بالنظر لما تمثله مصر من مركز هام واستراتيجي.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي التقى برئيس وزراء بلجيكا وحضر وفد البلدين وكانت المباحثات مهمة، مؤكدا أن رئيس وزراء بلجيكا أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الفكر المتطرف وجهود تمكين المرأة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .

وتابع مصطفى بكري، أن بعض المنظمات المشبوهة والنشطاء يعطونا دروس في مجال حقوق الإنسان في مصر ولغة التحريض ضد الدولة المصرية مستمرة، مؤكدا أن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الانسان هنكتشف حقائق مفزعة وبعض الدول اللى بتديلنا دروس ارتكبت ابشع الجرائم بتاريخ الانسانية.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن الدولة المصرية تتابع كل حالة والسجون تحولت لدور إصلاح وتأهيل، واللي حصل في يناير مش هيحصل تاني في البلد بقفز الخونة على رأس المظاهرات البريئة التى حارب الفساد”.