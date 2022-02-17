النادي المصري ينعى وفاة رمز الزمالك الكابتن احمد مصطفى

نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الحزن والأسى وفاة رمز الزمالك التاريخي الكابتن احمد مصطفي والذي وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.



وكتب الحساب الرسمي للنادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى الكابتن أحمد مصطفى نجم مصر ونادي الزمالك خلال الستينيات ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وكابتن أحمد مصطفى مواليد 8 مارس 1940 وكان يلعب الدفاع والوسط الدفاعي والهجوم وشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 1964 وكأس الأمم الأفريقية 1962 وشارك مع منتخب مصر لكرة القدم.



وسطر الكابتن أحمد مصطفى تاريخ كبير للقلعة البيضاء بسبب موهبته النادرة وحقق مع الزمالك بـ 3 بطولات دوري و3 بطولات كأس مصر.