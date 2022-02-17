عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النادي المصري ينعى وفاة رمز الزمالك الكابتن احمد مصطفى

الراحل احمد مصطفى
الراحل احمد مصطفى

نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الحزن والأسى وفاة رمز الزمالك التاريخي الكابتن احمد مصطفي والذي وافته المنية اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.


وكتب الحساب الرسمي للنادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى الكابتن أحمد مصطفى نجم مصر ونادي الزمالك خلال الستينيات ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وكابتن أحمد مصطفى مواليد 8 مارس 1940 وكان يلعب الدفاع والوسط الدفاعي والهجوم وشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 1964 وكأس الأمم الأفريقية 1962 وشارك مع منتخب مصر لكرة القدم.


وسطر الكابتن أحمد مصطفى تاريخ كبير للقلعة البيضاء بسبب موهبته النادرة وحقق مع الزمالك بـ 3 بطولات دوري و3 بطولات كأس مصر.

 

images
images
IMG_٢٠٢٢٠٢١٧_١٩٢٢٠٨
IMG_٢٠٢٢٠٢١٧_١٩٢٢٠٨
النادي المصري البورسعيدي ينعى الراحل احمد مصطفى نجم الزمالك السابق مجلس إدارة النادي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

فئتان فقط من غير السعوديين لهما الحق بأداء مناسك فريضة الحج العام الجاري

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

تكليفات رئاسية ببدء إجراءات تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يهنئ بعثة مصر بذهبية السيدات وفضية الرجال ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة

إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي.. فيديو

مصر تحصد ذهبية وفضية الفرق ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة

بتتهم أمهاتنا ليه |مصطفى بكري يناشد الأعلى للإعلام بمحاسبة مذيع.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ستلعب دورًا حاسمًا فى نجاح مكافحة تغير المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

أنا أسف يا ندوشة .. هل عاد أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

طقس اليوم .. الأرصاد : عودة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ