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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ارتفاع أسعاره.. شعبة الذهب توجه رسالة لـ المواطنين.. فيديو

الذهب
الذهب

قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر جرام الذهب لعيار 21 وصل إلى 840 جنيها.

 

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الذهب يسير تصاعديا مع الأحوال الاقتصادية ومع الأحوال السياسية"، معقبا: "ما يحدث لو تواجد السببين في توقيت واحد".

 

وأشار: "نشهد تضخم في أمريكيا وتضخم في باقي الدول الأخرى وهو ما يؤدي لارتفاع أسعار الذهب، أما السبب الثاني فيرجع للمشكلة القائمة بين دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، فضلا عن الموقف الأمريكي تجاه الأزمة".


وأوضح وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة،: "جحم كميات الذهب المصنعة في مصر طبقا لما تم دمغه خلال العام الماضي ما بين 30 و40 طن".


ووجه نصيحة للمواطنين بشأن الاستثمار في الذهب قائلا: "الذهب دائما في زيادة لا تقل عن 20% سنويا، وهو استثمار يحتاج إلى النفس الطويل".

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