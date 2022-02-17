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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة حلوان تعقد ويبنار دولي حول تطوير مركبات جديدة .. 23 فبراير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية تحرص على استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين.

وصرح الدكتور سرور، أن الكلية تعمل على إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذه اللقاءات العلمية المتميز.

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وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إلى أن الكلية سوف تعقد ويبنار دولي في الثالث والعشرين من فبراير الحالي ويتناول اللقاء موضوع تطوير مركبات جديدة مثبطة لانزيم الببتديزو يلقي الويبنار الدكتور نيكولا ميسوري من جامعة مونبيليه بفرنسا.

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ويبنار دولي عن سمية البكتيريا كطريقة واعدة للتغلب علي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، و الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

حيث ألقي الدكتور كريستوفر روا أستاذ هندسة الجزيئات الحيوية بجامعة الينوي الأمريكية محاضرة عن سمية البكتيريا ودورها في التغلب علي تأثير المضادات الحيوية، وأدار اللقاء الأستاذ الدكتور محمد الحديدي أستاذ العلوم الطبية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وجدير بالذكر أنه تأكيدا على الدور الحيوي والرائد والخدمي لجامعة حلوان فى تحقيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نفذت الجامعة قافلة تنموية ثقافية وفنية وذلك بنزلة عليان بجمعية عرب الترابين لتنمية المجتمع بالصف وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وإشراف مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقيادة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، بالتعاون مع نائب محافظ الجيزة، واستهدفت القافلة برامج هامة وهى محو الأمية والحوار مع الجمعيات الأهلية ونشر ثقافة الفن في قرى حياة كريمة، وخلال القافلة تم توزيع بطاطين على المواطنين بجمعية عزة في نزلة عليان.

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