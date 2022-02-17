جمهور منى الشاذلي يستقبل نجوم فيلم حامل اللقب بالتصفيق الحار

استقبل جمهور برنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة سي بي سي، نجوم برنامج فيلم حامل اللقب بالتصفيق الحاد.

وقد استقبل البرنامج كلا من :" الفنان هشام ماجد، و الفنان أحمد فتحي، و المخرج هشام فتحي".

وسيتحدث هشام ماجد خلال اللقاء عن فكرة الفيلم، التي كانت مكتملة قبل ٣ سنوات، ولكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيلها، فضلا عن حبه لكرة القدم وتجربة التخسيس بسبب الفيلم.

من جانبه، يكشف أحمد فتحي موقفه من ردود فعل الجمهور على الفيلم، ويتحدث عن علاقته بهشام ماجد، وأبرز المواقف الكوميدية داخل الفيلم.