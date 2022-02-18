عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالقتل.. الشابة مروة ترك تروي تفاصيل تهديدات تلاحقها وأسرتها منذ شهور

مروة ترك
مروة ترك

تعرضت الشابة مروة ترك الجويلي، التي تعمل مونتير، في مؤسسة مبادرة إرسم ضحكة، بالقتل عدة مرات بسبب خلاف مادي مع سيدة تعمل بتجارة الأدوية بشكل غير مشروع.

txt

عائلة هالينا هاتشينز تقاضي أليك بالدوين بتهمة القتل الخطأ في كواليس تصوير Rust

txt

منعا لزيادة أسعار الأدوية والسلع.. إجراء عاجل من البنك المركزي| تفاصيل

"مش هانسيبك غير لما نموتك..كلمات هددت بيها السيدة للشابة مروة مؤسسة أحدى المبادرات، كما مارست سيدة ذات صلة بتاجرة الأدوية أعمال عدائية ضد مروة، رغم حصول مروة على حكم قضائي بالتبديد منذ قرابة الشهرين ضد تلك المرأة.

وقالت مروة في فيديو لصدى البلد "تمارس هذه السيدة الترهيب والإبتزاز الإلكتروني من خلال حسابات وهمية على موقع فيسبوك الأمر الذي تمكنت مروة من إثباته في محضر بمباحث الإنترنت"

وأضافت مروة "بدأت مرحلة التعرف على السيدة من خلال صديق على الفيسبوك لمحاولة النصب في مجال الأدوية والتي رفضت التعامل معها".

وتابعت "تسكن تلك السيدة في عقار مجاور لنا مما يمكنها من تصويرنا وإرسال تهديدات لنا ولا نعلم حتى الآن مصير تلك الصور المأخوذة لنا ولأسرتي، كما أتوقع إستخدامها في عمل إنتقامي غير محسوب" .

وذكرت مروة أن تلك السيدة تستأجر عقار في نفس محل الإقامة في منطقة الهرم بصحبة مسجلين خطر، والذين قاموا بالتحرش بمروة في أعمال عنف عدة مرات بدأت منذ يوم 31 ديسمبر الماضي بالتهديد المباشر بالقتل.

وحررت مروة محضر بتفاصيل التهديدات، كما تطالب بنجدة الأمن لها بتنفيذ القانون في الحكم بالعامين الذي حصلت عليه ضدها، كما طالبن قوات الشرطة بتمكينها من تحرير محضر عدم تعرض ضدها حرصا على سلامتها وسلامة أسرتها.

وأختتمت مروة كلامها بقولها “لا أشعر بالأمان على نفسي وأسرتي، فنحن مهددين ويتم إرسال رسائل منافية للأداب على تليفوناتنا الخاصة، كما نتلقى التهديدات بشكل مستر..لذلك أطالب الجهات الأمنية بحمايتنا”. 

مروة مونتيرة خلاف الأدوية حكم المراة فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

موضوعات متعلقة

السمكة الشبح..اكتشاف سمكة قرش نادرة في نيوزيلاندا

المتعافون من «كورونا» أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وتعاطي المخدرات.. دراسة

بعد تسوية قضية الاعتداء الجنسي..هل يحتفظ الأمير أندرو بألقابه؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

أستراليا.. نيزك يضرب قمرا صناعيا في الفضاء ويقطع الإنترنت

تعرف على أبرز الخلايا المناعية التي تساعدنا في محاربة الفيروسات

سعر التذكرة 450 ألف دولار.. طرح رحلات لزيارة الفضاء هذا العام

من السكان الأصليين.. وفاة آخر سيدة حافظة للغة اللاتينية "ياجان"

ترشيحاتنا

تفاصيل تمرد طارق حامد في الزمالك بسبب مستحقاته المالية

أحمد مجدي: الزمالك ارتكب كل أخطاء كرة القدم ضد سموحة

أوكرانيا.. الجيش يخطط لإجلاء السكان بسبب تصعيد روسيا

بالقتل.. الشابة مروة ترك تروي تفاصيل تهديدات تلاحقها وأسرتها منذ شهور

البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة وفد للسعودية والإمارات بسبب هجمات الحوثي

تعليق مثير من أسطورة ليفربول بعد مُعادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ