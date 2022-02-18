عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يرقص برفقة حسن شاكوش.. فيديو

صدى البلد

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو جديد برفقة حسن شاكوش ، عبر حسابه الشخصي “انستجرام”.

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يرقص برفقة حسن شاكوش علي انغام اغنية  لغبطيطا  ، وعلق عمر كمال علي الفيديو، كاتبًا: هوبا رجعنا ليكم .

حسن شاكوش: رضا البحراوي وقفوه شهرين وأنا لأجل غير مسمى مع أن نيته كانت وحشة

عمر كمال: الناس مفكرة هاني شاكر بيدينا على دماغنا


وكان قد علق عمر كمال مطرب المهرجان، على أزمته الأخيرة، والاتهامات التي وجهت له بشأن كونه تحت تأثير الكحوليات في الفيديو الذي ظهر فيه لايف، وأساء من خلاله للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وبرر عمر كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج تفاعلكم المذاع عبر قناة العربية، قائلا: "واحد صاحي من النوم هيكون لساني تقيل، ومش هكون في المود، إزاي يتهموا عضو عندهم بالسُكر؟" .

ورفض عمر كمال إيقافه، قائلا : لو افترضنا أن أنا غلطت وما قلتش أستاذ هاني شاكر، ولو قدرنا أنه زعلان مني وعاوز يختصمني، النقابة مالهاش علاقة بده، إيه علاقة شغلي وأكل عيشي بأني طلعت لايف وقلت لواحد هاني شاكر هيمرجحك؟

وفي السياق نفسه أشار إلى أنه وجّه رسالة صوتية لـ هاني شاكر، أمس، أوضح له فيها أنه لم يخطئ بحقه.

 

عمر كمال أزمات مطرب المهرجانات حسن شاكوش اغاني عمرو كمال أغاني حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

الأرصاد تحذر من الطقس: سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. فيديو

ترشيحاتنا

سجدة شكر على مسرح الدوم.. متسابق يبهر الجميع بقصة حب لطيفة.. شاهد

إيهاب الكومي: استمرار الدوري هو الخيار الأفضل لإعداد المنتخب لمباراة السنغال

السعودية.. بيان عاجل للتحالف بشأن ضربة جوية في صنعاء

من ريان لـ حيدر.. احتجاز طفل جديد في بئر بأفغانستان

إيهاب الكومي: الأهلي يتلقى أفضل معاملة في السودان

اتحاد الكرة: نبحث عن حل لاستكمال كأس مصر الموسم الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ