المغرب يدرس تقليص سنوات الدراسة بكليات الطب

كشفت خطاب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية موجهة إلى رؤساء الجامعات العمومية، نية الحكومة المغربية مراجعة مدة التكوين في كليات الطب والصيدلة.

وبحسب هسبيرس، جاء في الخطاب، أن سنوات التكوين ستنتقل من 7 سنوات حاليا إلى ست سنوات، مع الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن هذا الورش الإصلاحي يأتي في إطار تنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية، خاصة الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأكد المصدر ذاته أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية تهدف إلى بلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة في أفق سنة 2035.

وبالموازاة مع ذلك، سيتم رصد الإمكانيات البشرية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي، وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جميع المتدخلين إلى مزيد من الجهد والتعبئة من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الإصلاحي الكبير.