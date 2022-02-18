محافظ أسوان: تعاون مع البنك الزراعي لإحلال سيارات الكبود بالميكروباص

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجود تعاون متواصل بين المحافظة والبنك الزراعي المصرى، لافتا الى أهمية مشروع إحلال سيارات الكبود بالمحافظة بسيارات ميكروباص جديدة لتفريغ المدينة من المظاهر الغير حضارية استكمالا للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة لإضفاء الشكل الجمالي على عاصمة الشباب الإفريقى بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية.



جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بمؤتمر البنك الزراعى المصرى للإعلان عن مبادرة "باب رزق" ضمن جزمة المبادرات الخاصة بالشمول المالى، فى حضور رئيس البنك الزراعي ووفد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذى يزور المحافظة حاليا برئاسة النائب هشام الحصرى.

ومن جانبه، قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى:" ايدينا مع بعض منخليش ولا عربية كبود فى محافظة أسوان، ولو هفتح التمويل لمليار جنيه معنديش مشكلة المهم تستعيد المحافظة رونقها ومكانتها العريقة".



وفى ذات الصدد، قال عطية، إن محافظة أسوان افضل مشتى على مستوى العالم، وأن الرئيس الفرنسى الأسبق يكولا ساركوزي، الذى يزور المحافظة حاليا، منبهر بها وبجمال الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية الساحرة.