أخبار التعليم| أستاذة علم اجتماع عن واقعة عروس الإسماعلية: يجب الرجوع لتعاليم ديننا الحنيف.. التعليم: الترم الثاني 97 يوما تنتهي في 9 يونيو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تستقبل اليوم طلاب المدن الجامعية استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ خالد زكي مدير عام المدن الجامعية، عن فتح المدن الجامعية لاستقبال الطلاب والطالبات اليوم استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022، وذلك في ظل تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جامعة الطفل بـ عين شمس : توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات ودعمها

شهدت جامعة عين شمس الحفل الختامي لفاعليات جامعة الطفل المرحلتين الرابعة والخامسة والتي نظمتها خلال الفترة من 5-17 فبراير 2022، تحت إشراف الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة.

جامعة عين شمس تكشف خريطة الأنشطة الطلابية استعدادًا للفصل الدراسي الثاني

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، حرص جامعة عين شمس على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز الجانب الرياضي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الرياضية المحلية والدولية، وذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي وبناء جيل سليم في مختلف الجوانب البدنية والفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا.

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 بالنسبة لطلاب المدارس ، سيبدأ غدا السبت الموافق 19 فبراير 2022 ، ويستمر حتى 9 يونيو 2022.

قبيل بدء الترم الثاني.. نائب وزير التعليم يوجه رسائل إلى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أنه يرجو من الله أن يكون الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، حافلاً بالرخاء والإنجاز ، وأن يبعد عن بلادنا كل مكروه وسوء .

75 ألف طالب.. تجارة عين شمس تستعد لبدء الدراسة بـ الترم الثاني

تفقد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس استعدادات الكلية لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 الذى ينطلق غدا السبت 19 فبراير 2022.

أستاذة علم اجتماع عن واقعة عروس الإسماعلية: يجب الرجوع لتعاليم ديننا الحنيف

شهدت الإسماعيلية، واقعة تعدي شاب يوم زفافه على ضرب عروسه بطريقة وحشية أمام المارة، عقب انتهائها من وضع مكياج الزفاف بأحد صالونات التجميل.

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

أكدت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، إنه تقرر تخصيص الدرس الأول في الحصة الأولى في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 في جميع المدارس للحديث عن دور وتضحيات أفرد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

أستاذ علم اجتماع يكشف أسبابًا نفسية تدفع بالرجل إلى ضرب زوجته

أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن العنف موجود في كل دول العالم، وبالمقارنة بهذه البلاد فمصر سجلت أقل الدول عنفًا على مستوى العالم وخاصة فيما يتعلق بـ"الخناقات الزوجية" أو التعدي على أحد طرفي العلاقة الزوجية.