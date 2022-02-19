على مدار 4 أيام.. قطع الكهرباء عن 4 قرى في بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف أنه تقرر فصل التيار عن 4 قرى بمركز بني سويف، على مدار 4 ايام من يوم الأثنين حتى الخميس الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يكون الانقطاع اعتبارًا من الساعة8.30 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

وكشف القطاع أنه تقرر قطع الكهرباء عن قرية سنور يوم الاثنين 21 فبراير ، ويوم الثلاثاء 22فبراير عن قرية منشأة عاصم، ويوم الأربعاء 23 فبراير عن الكوم الأحمر، ويوم الخميس 24 فبراير عن قرية بني عفان.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية،التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.