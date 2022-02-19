عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مدار 4 أيام.. قطع الكهرباء عن 4 قرى في بني سويف

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف أنه تقرر فصل التيار عن 4 قرى بمركز بني سويف، على مدار 4 ايام  من يوم الأثنين حتى الخميس الأسبوع المقبل.

 

ومن المقرر أن يكون الانقطاع اعتبارًا من الساعة8.30  صباحا حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات. 

وكشف القطاع أنه تقرر قطع الكهرباء عن قرية سنور يوم الاثنين 21 فبراير ، ويوم الثلاثاء 22فبراير عن قرية منشأة عاصم، ويوم الأربعاء 23 فبراير عن الكوم  الأحمر، ويوم الخميس 24 فبراير  عن قرية بني عفان. 

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية،التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

الكهرباء قطاع الكهرباء قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف محافظة بني سويف بني سويف قرية سنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

اتهجم على الكوافير .. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومة مفاجئة |فيديو

ترشيحاتنا

الأهلي يحافظ على سلسلة اللا هزيمة للمرة الثالثة في تاريخه بدوري الأبطال

أفلام الأكشن الأجنبية.. قصص شيقة ..إيرادات قياسية .. وتقنيات تكنولوجية متقدمة تبهر الجمهور

دعاء الفجر للفرج.. 10 كلمات رددها الآن بيقين

وزير الدفاع الأمريكي: خطط روسيا لغزو أوكرانيا ليست خدعة

توماس مولر يكشف قصة قميص كهربا في كأس العالم للأندية.. فيديو

منظمة الأمن والتعاون : ارتفاع كبير في انتهاكات وقف إطلاق النار بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

قرد في عباءة يثير ضجة مواقع التواصل الاجتماعي|فيديو

آلام في حياة الساحر.. كيف احتفظ محمود عبد العزيز بالأداء العبقري رغم مرضه؟

عروس الإسماعيلية ليست الأولى.. عريس يصفع زوجته أمام المعازيم.. وآخر يحلق شعر عروسه|الفيديو

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ