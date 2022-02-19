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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العراق| الفنان ربشا كيمنك خبير ألعاب إليكترونية في "ملف سري" مع هاني سلامة

ربشا كيمنك
ربشا كيمنك

انضم الفنان العراقي ربشا كيمنك الي مسلسل ملف سري والذي يلعب  فيه دور خبير العاب الكترونية ، بعدما شارك مؤخرا في مسلسل ٢٠٢٠ وحقق نجاحا كبيرا .

أعلن المنتج ريمون مقار بدء تصوير مسلسل «ملف سري» لهاني سلامة استعدادا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، وكتب ريمون مقار على الفيسبوك: «مسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة، وكوكبة من النجوم رمضان 2022 إن شاء الله مجموعة فنون مصر، دعواتكم إننا نعمل عمل يعجبكم ويكون من الأعمال اللي تعيشه زي ما عودتنا بقى يا رب المسلسل تأليف محمود حجاج إخراج حسن البلاسي».


ويشارك هاني سلامة في البطولة كل من عائشة بن علي، ماجد المصري، ونضال الشافعي، وميريهان حسين، وإدوارد، وشيرين، وصبا الرفاعي، وكارولين عزمى.

وتم تغيير اسم المسلسل من «قلب واحد» إلى «ملف سري»، وعن إطار المسلسل، فتدور أحداثه في جو من الغموض المصحوب بالأكشن.

هاني سلامة :

وكان هاني سلامة خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «بين السماء والأرض»، والذي أعاد به هاني سلامة قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ والتي قدمت من قبل في فيلم قام ببطولته الراحل عبد المنعم إبراهيم والراحلة هند رستم، وشارك مع هاني سلامة في المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا اللوزي، نجلاء بدر، محمود الليثي، عمر كمال وغيرهم من الفنانين.

العراقي ربشا كيمنك مسلسل ملف سري ملف سري ربشا كيمنك

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