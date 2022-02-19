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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك .. موعد مباراة الوداد البيضاوي وبيترو اتليتكو في دوري الأبطال

فريق الوداد البيضاوي
فريق الوداد البيضاوي

تنطلق مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث جاء أبز مباراتها مواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي.

 

وجاءت ابرز مواجهات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي: 

 

مجموعة الزمالك

في المجموعة الرابعة يسعى الوداد المغربي لتعزيز التفوق بعد فوزه في لقاء الجولة الأولى على ساجرادا حين يحل ضيفاً على بيترو أتلتيكو في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في مواجهة قوية بعد المستوى الذي قدمه الفريق الأنجولي.

 

وتغلب وداد الأمة على نظيره ساجرادا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مستهل دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وسجل أهداف الوداد المغربي كل من أشرف داري ويحيي جبران وجاي مابينزا في الدقائق 45، 52، 73


ويتصدر الوداد المغربي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا الترتيب بدون نقاط.

 

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا

 

فيما يلتقى فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى، في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

 

ويتطلع الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج بحصد الفوز خارج الديار أمام ساجرادا الذي أعلن مدربه روكي سابيري التحدي مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أنه سيلعب بطريقة هجومية.

 

مجموعة الترجي

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة في بطولة دوري ابطال أفريقيا، إذ يحل النجم الساحلي التونسي ضيفا على جوانينج جالاكسي البوتسواني في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة، في مدينة فرانسيس تاون.

 

وسقط فريق النجم الساحلي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الافتتاحية على ملعب رادس يوم الجمعة الماضي، بينما خسر جوانينج جالاكسي أمام مضيفه الترجي الرياضي برباعية نظيفة على ملعب رادس.


كما يواجه شباب بلوزداد الجزائري نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالمجموعة ذاتها.

 

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض حضور الجماهير لأرض الملعب مباراة اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

 

وتضم المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا الترجي والنجم الساحلي التونسيين وشباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

 

ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 3 نقاط يليه النجم الساحلي بنقطة وحيدة وشباب بلوزداد الجزائري ثالثا بنقطة وجوانينج جالاكسي البوتسواني الأخير بلا نقاط.

 

منافس الأهلي 

وفى إطار منافسات المجموعة الأولي التي تضم النادي الأهلي يلتقى فريق صنداونز الجنوب إفريقي نظيره فريق المريخ السوداني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

ويتصدر فريق صنداونز المجموعة الأولى بثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على نظيره فريق الهلال السوداني بهدف دون رد فيما تم تأجيل لقاء المريخ السوداني مع النادي الأهلي في افتتاحية مباريات الفريق السوداني نظرا لمشاركة المارد الأحمر ضمن منافسات بطولة كاس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات.

 

 

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