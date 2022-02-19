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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال ينشر فيديو غنائي من أمريكا..شاهد

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو غنائي جديد من أمريكا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”.

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يتراقص على الأغنية،وكتب معلقا من خلال الفيديو:ناس كتير خسرتنى .. حتى ناس كانوا أخواتى .
 

وكان قد علق عمر كمال مطرب المهرجان، على أزمته الأخيرة، والاتهامات التي وجهت له بشأن كونه تحت تأثير الكحوليات في الفيديو الذي ظهر فيه لايف، وأساء من خلاله للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وبرر عمر كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج تفاعلكم المذاع عبر قناة العربية، قائلا: "واحد صاحي من النوم هيكون لساني تقيل، ومش هكون في المود، إزاي يتهموا عضو عندهم بالسُكر؟" .

ورفض عمر كمال إيقافه، قائلا : لو افترضنا أن أنا غلطت وما قلتش أستاذ هاني شاكر، ولو قدرنا أنه زعلان مني وعاوز يختصمني، النقابة مالهاش علاقة بده، إيه علاقة شغلي وأكل عيشي بأني طلعت لايف وقلت لواحد هاني شاكر هيمرجحك؟

وفي السياق نفسه أشار إلى أنه وجّه رسالة صوتية لـ هاني شاكر، أوضح له فيها أنه لم يخطئ بحقه.

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