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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: ندوات لتوعية المزارعين للتوسع في الحقول الارشادية

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن تكثيف الندوات لتوعية المزارعين حيث تمت الموافقة على زراعة 50 حقلا إرشاديا بالشعير و4 حقول إرشادية فول بلدي، وسيتم توزيع هذه الحقول علي الإدارات  وسيتم المتابعة المستمرة للحقول الإرشاية من بداية الزراعة حتى الحصاد بهدف الوصول لأعلى إنتاجية.

وقال مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة. إنه سيتم توزيع الحقول الإرشادية عن طريق إدارة الإرشاد الزراعي فى المديرية برئاسة المهندسة وردة يونس مخلوف، بواقع 5 حقول إرشادية شعير بمركز الخارجة و5 حقول ارشادية بمركز باريس، و6حقول بمركز بلاط، و29 حقل شعير بمركز الداخلة تشمل مناطق موط، والقصر وغرب الموهوب و5 حقول بمركز الفرافرة.

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واضاف انه سيتم توزيع الحقول الإرشادية للفول البلدي بواقع حقل ارشادي بمركز الخارجة، وحقل بمركز بلاط، وعدد 2 حقل بمركز الداخلة بواقع حقل بمنطقة موط وحقل آخر بمنطقة القصر.

واشار المرسي، إلى أن توفير الحقول الإرشادية ياتي في إطار التعاون بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والسيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية برئاسة الدكتور علاء خليل الجلفي وقسمي الشعير والمحاصيل الحقلية، والفترة المقبلة سيتم الموافقة على عدد من الحقول الارشادية لمحصول القمح.

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