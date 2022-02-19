الإعداد والتنسيق للمرحلة الثانية من المشروع القومي "حياة كريمة" بالوادي الجديد

يجري التنسيق والإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة" بالوادي الجديد .

و تشمل المرحله الثانية مركزي الخارجة(٢٤ قرية وتابع) وباريس (٢٣ قرية وتابع) على غرار ما يتم بالمرحلة الحالية بمركز الفرافرة وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم.

عُقد صباح اليوم ،إجتماعََ برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة والعميد إبراهيم شامة رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الجنوبية والتنفيذيين المعنيين بالمحافظة.

وتناول الإجتماع التأكيد على حصر جميع المشروعات والإحتياجات المطلوبة لتطوير القرى المستهدفة، والمستحقين لمنازل سكن كريم بكل قرية وتجهيز قرارات تخصيص الأراضي التي سيتم تنفيذ المشروعات عليها للبدء في تنفيذ الأعمال فور بدء المرحلة الثانية.