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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والنظافة العامة ومصادرة مركبات النباشين بأسوان

حملة لإزالة الإشغالات
حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بتكثيف جهودها لإستكمال أعمال إزالة التعديات والإشغالات والنظافة العامة بالسوق السياحى وميدان المحطة وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك بعد أن كشفت جولته المفاجئة أمس الجمعة داخل ممشى السوق السياحى وميدان المحطة العديد من أوجه القصور والسلبيات والتى لا تليق بالمدينة السياحية لسرعة تلافيها.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة المتابعة وإستمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والنظافة العامة ، بالإضافة إلى تسكين الباعة الجائلين والإلتزام بالأماكن والسويقات المخصصة لهم .

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ووجه المحافظ المسئولين بمواصلة العمل ليل ونهار لتحسين مستوى النظافة العامة وتحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لتكون المحافظة السياحية فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها ، وكانت قد إستهدفت الحملات المواجهة الحازمة للنباشين ومصادرة المعدات والمركبات الخاصة بهم .

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل مدينة دراو دون برنامج مسبق لخط سيره ، والتى إستهلها المحافظ بتفقد مدخل المدينة حيث أعطى توجيهاته بإعداد تخطيط شامل للمدخل الجنوبى يشمل إعادة رصف الإتجاه الشمالى لإزدواج الطريق ورفع كفاءته ، مع تضيق عرضها الجزيرة الوسطى لتوسعة الطريق وتسهيل حركة مرور المركبات ، مع رفع كفاءة النوافير والمظلات والتشجير .

ويأتى ذلك إستكمالاً لجولات محافظ أسوان الميدانية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف من قرب على مستوى أداء المحليات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بتفقد مشروع تطوير وتوسعات مستشفى دراو المركزى بنسبة تنفيذ 53 ٪ ، وبتكلفة تقديرية ٣٠٧,٢ مليون جنيه وتضم ١١٤ سرير، و٣ غرف عمليات كبرى ، و ١٢ عيادة خارجية وصيدلية، و اا غرفة أشعة، و ٥ معامل، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي بطاقة ٣١ ماكينة، وقسم للحضانات بطاقة ٣١ حضانة .

وخلال الجولة التفقدية للواء أشرف عطية التى رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان ، واللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب ، بجانب مسئولى الجهات التنفيذية والشرطية ، وقد أعطى أشرف عطية تعليماته بإزالة كافة المعوقات والتحديات لسرعة إنهاء هذا المشروع الحيوى والذى سيخدم أكثر من ١١٠ ألف نسمة والذى سيدخل ضمن ١١ مستشفى و 112 وحدة صحية ومركز طبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل .

حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان
حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان
حملة لإزالة الإشغالات بالسوق السياحى بأسوان
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