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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مؤتمر البنك الزراعى المصرى لدعم الأسر الأكثر احتياجًا |صور

مؤتمر البنك الزراعى
مؤتمر البنك الزراعى المصرى فى أسوان

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مؤتمر البنك الزراعى المصرى بعنوان " الشمول المالى في محافظة أسوان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى إطار المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

جاء ذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، وأيضاً علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى ، بجانب الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأعضاء لجنة الزراعة والرى ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن محافظة أسوان ، ومسئولى البنك الزراعى بالمحافظة.

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وفى كلمته رحب محافظ أسوان بضيوف عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، مقدماً شكره للجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الحصرى الذى تزور أسوان خلال الأيام الحالية للوقوف من أرض الواقع على مطالب المزارعين والعمل على وضع الحلول الجذرية والعاجلة لها حيث أن نتائج الزيارة مبشرة بكل الخير لأبناء هذه المحافظة العريقة ، وهو الذى يتواكب مع الدور البناء لأعضاء أسوان بمجلسى النواب والشيوخ والذين يساندون ويدعمون الجهود التنفيذية لرفع المطالب الجماهيرية للمستوى الأعلى بالوزارات ومجلس الوزراء للعمل على تلبيتها فى أقرب وقت ممكن. 

كما أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى الكبير الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى بقيادة علاء فاروق فى الجمهورية الجديدة ، والذين لن يألوا جهداً عن الوقوف مع المحافظة ومساندتها لتحقيق العديد من المطالب ، والتي كان أبرزها تقديم البنك للدعم المالى بأقل الفوائد وأطول مدة للسداد لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد سيارات " البيك آب – الكبود " بسيارات ميكروباص حديثة والذى تجاوز الألف سيارة حتى الآن ، بجانب دعم البنك أيضاً فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد عربات التوك توك والحنطور وإستبدالها بسيارات ميكروباص أو مينى فان أو مينى كار أو الربع نقل الخفيف ، مقدماً شكره للبنك الزراعى على مضاعفة دعم الأسر الأكثر إحتياجاً بأجهزة كهربائية من 50 أسرة إلى 150 أسرة ، مع تنفيذ مبادرة " باب رزق " لدعم الأسر والمرأة المعيلة بقروض ميسرة تبدأ من ألف جنيه إلى 10 ألاف جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبه قدم النائب هشام الحصرى شكره الجزيل لمحافظ أسوان لكونه قيادة مخلصة وواعية يعمل جاهداً بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بأسوان لنقل مطالب ومشاكل وطموحات وآمال الأهالى بكل أمانة لتوفير الدعم اللازم لها ، وهو ما تحقق على أرض الواقع بمشروعات تنموية وخدمية ، مؤكداً على أننا كلنا داعمين ومساندين لأسرنا البسيطة ولأهلنا ومزارعى مصر لتغطية كل إحتياجات شعبنا العظيم من الأمن الغذائى. 

فيما تقدم علاء فاروق بشكره لمحافظ أسوان لحرصه على إفتتاح فعاليات المؤتمر ، موضحاً بأنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تم ويتم تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لدعم المزارعين والقطاع الزراعى والرى ، مع العمل على إسقاط الديون عن المتعثرين ، والمشاركة مع مبادرة " حياة كريمة " ، وكذا مبادرة " باب رزق " وغيرها من المبادرات الإيجابية والهادفة لرعاية ودعم الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية .

مؤتمر البنك الزراعى المصرى فى أسوان 
مؤتمر البنك الزراعى المصرى فى أسوان 
مؤتمر البنك الزراعى المصرى فى أسوان 
مؤتمر البنك الزراعى المصرى فى أسوان 
مؤتمر البنك الزراعى المصرى فى أسوان 
مؤتمر البنك الزراعى المصرى فى أسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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