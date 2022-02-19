الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتعادل مع توتنهام 1-1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق السويدي ديجان كولوسيفسكي من متابعة لتمريرة زميله سون هيونج مين.

واستطاع إلكاي جوندوجان تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر سيتي من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ستيرلينج من الجهة اليسرى، وفشل لوريس حارس توتنهام في التصدي لها.

تشكيل توتنهام

وضم تشكيل توتنهام كل من:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إيريك داير - بين دايفز

خط الوسط: إيمرسون رويال - رودريجو بينتانكور - إيميل هويبيرج - ريان سيسينيون

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناندو سيلفا - رحيم ستيرلينج - فيل فودين.

ويتواجد الجزائري رياض محرز على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم.