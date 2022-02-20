لتجنب أزمة نووية خطيرة..اتصال عاجل من ماكرون برئيس إيران

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفياً بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن المحادثات النووية الجارية، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى العتبة الأخيرة.

وحث ماكرون رئيسي على اتخاذ القرارات التي تسمح بالحفاظ على اتفاق فيينا.

وشدد ماكرون خلال اتصاله مع نظيره الإيراني على ضرورة التوصل لاتفاق نووي مادام هناك متسع من الوقت.

ودعا ماكرون رئيسي إلى ضرورة أن تلتقط إيران الفرصة في محادثات فيينا.

وقال ماكرون:"من الممكن التوصل إلى حل يحترم مصالح كل الأطراف ويتجنب أزمة نووية خطيرة".

من جانبه، قال قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات صالحة وإغلاق القضايا والمزاعم السياسية".