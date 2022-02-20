عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعتزم إنشاء مركز معلوماتي حكومي لمكافحة "المعلومات المضللة" بشأن أوكرانيا

ليز تروس
ليز تروس

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عن إنشاء مركز معلوماتي حكومي يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة" من جانب روسيا، على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

وقالت تروس في مقابلة مع صحيفة " ميل أون صنداي": قمنا في نهاية الحرب الباردة بإلغاء هيئاتنا المعلوماتية، لكن روسيا لم تلغ هيئاتها المماثلة، ولذلك نتعرض لمعلومات روسية مضللة خلال سنوات طويلة" .

وفقا لها، كشفت بريطانيا منذ بداية شباط/ فبراير الجاري، 40 حالة لنشر معلومات مضللة من جانب روسيا.

وقالت تروس ، إن" كمية نشاطات نشر المعلومات المضللة تضاعفت خلال الأسبوع الماضي، لذلك نعرف أن روسيا تستعد".

وبين أمثلة عن صحة تصريحاتها هذه ذكرت تروس الأنباء الكاذبة (المضللة) حول انسحاب القوات الروسية، معلنة أن موسكو تنقل المزيد من قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا. وأضافت "لا نزال نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيهاجم، وعلينا أن نستعد لذلك".

وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن بلادها تعمل كثيرا لمكافحة المعلومات المضللة، مشيرة إلى أنه تم كشف "خطط" روسية لإنشاء "حكومة دمية في كييف" و "تنظيم" استفزاز من جانب أوكرانيا.
 

الصحف الإماراتية: النائب العام يحقق في بلاغات ضد إبراهيم عيسى..بيل جيتس: كورونا تقريبا انتهى وهناك وباء قادم..رئيس أوكرانيا مستعد للفواض مع روسيا..

البيت الأبيض: بايدن تلقى معلومات خطيرة بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

بريطانيا أوكرانيا روسيا المعلومات المضللة الحرب الباردة القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

ترشيحاتنا

مع اقتراب الغزو.. أوكرانيا تهدد بالتخلي عن وضعها كدولة غير نووية

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد.. محمد صلاح : بن شرقي يخاف على قدمه

الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك ولوجانسك بالأسلحة الثقيلة

نشرة المنوعات.. شجرة ضخمة تحطم "أتوبيس" بسبب العاصفة.. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم خلال دقائق ..واعتداء مدرس بعنف على طالب داخل المدرسة

وظيفة مندوب مساعد.. مجلس الدولة يستقبل خريجي حقوق عين شمس اليوم | تفاصيل

صرف مرتبات الموظفين عن شهر فبراير.. الأربعاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من العنصرية.. 45% من الأمريكيين عاطلون عن العمل بسبب السجلات الجنائية

في 7 دقائق .. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم ويتخطى ماسك|فيديو

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ