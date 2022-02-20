بريطانيا تعتزم إنشاء مركز معلوماتي حكومي لمكافحة "المعلومات المضللة" بشأن أوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عن إنشاء مركز معلوماتي حكومي يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة" من جانب روسيا، على خلفية الوضع حول أوكرانيا.

وقالت تروس في مقابلة مع صحيفة " ميل أون صنداي": قمنا في نهاية الحرب الباردة بإلغاء هيئاتنا المعلوماتية، لكن روسيا لم تلغ هيئاتها المماثلة، ولذلك نتعرض لمعلومات روسية مضللة خلال سنوات طويلة" .

وفقا لها، كشفت بريطانيا منذ بداية شباط/ فبراير الجاري، 40 حالة لنشر معلومات مضللة من جانب روسيا.

وقالت تروس ، إن" كمية نشاطات نشر المعلومات المضللة تضاعفت خلال الأسبوع الماضي، لذلك نعرف أن روسيا تستعد".

وبين أمثلة عن صحة تصريحاتها هذه ذكرت تروس الأنباء الكاذبة (المضللة) حول انسحاب القوات الروسية، معلنة أن موسكو تنقل المزيد من قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا. وأضافت "لا نزال نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيهاجم، وعلينا أن نستعد لذلك".

وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن بلادها تعمل كثيرا لمكافحة المعلومات المضللة، مشيرة إلى أنه تم كشف "خطط" روسية لإنشاء "حكومة دمية في كييف" و "تنظيم" استفزاز من جانب أوكرانيا.

