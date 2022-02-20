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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر: حملات نظافة يومية بشوارع المدينة

حملات نظافة
حملات نظافة

شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل اليومية فقام رجال حي المطار بمنطقة المطار ، اليوم بالوردية الصباحية والمسائية بمتابعة اعمال النظافة ورفع القمامة، حيث تم نظافة طريق المطار وتفريغ جميع صناديق القمامة بخط السير والاهتمام برفع التراكمات أسفل الصناديق.

 

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وفى منطقة شرق  تم نظافة ورفع المخلفات الصلبة من منطقة ترعه العرب ومدخل الجواهره ومنطقه شارع ٢٥حسيب القوصي ورفع وتسويه منطقة معمل البيض بالسواقي ورفع المخلفات والحيوانات والمواشي النافقة من طريق ترعه الري.

 

وفى منطقة جنوب المدينة  تم تنفيذ  حملة نظافة ورفع التراكمات ، بالوردية الليلية بامتداد شارع التلفزيون، وذلك بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة.

 

وأسفرت الحملات عن رفع  ١٢ طن قمامة وأتربة، وذلك من أجل إظهار شوارع وميادين الأحياء التابعة لمدينة الأقصر بالشكل الحضارى.

 

شارك بالحملات المنفذة على مدار اليوم شعبان طايع رئيس حى المطار، وعبد الحق فتحي نائب رئيس حي شرق ومحمد عبده نائب رئيس حي جنوب.

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