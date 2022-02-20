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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار وإصابة عامل سقط داخل بنك في بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صدمه قطار قرب محطة السكة الحديد في  بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، فيما أصيب عامل باشتباه ما بعد الارتجاج في حادث آخر إثر سقوطه من علو داخل البنك الزراعي بابشنا، وتم نقله لتلقي العلاج والاسعافات الأولية داخل استقبال وطوارئ المستشفى ذاتها.
 

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مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف
في الحادث الأول، تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص صدمه قطار بمحطة سكة حديد بني سويف، وجرى نقل جثته إلى المشرحة.

تلقى مرفق اسعاف بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص بعد أن صدمه قطار بمحطة سكة حديد بني سويف، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتبين أن المتوفى يدعى صلاح عبد العظيم حسن علي، 35 سنة، مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

إصابة عامل سقط من علو ببنك ابشنا الزراعي
وفي الحادث الثاني، أصيب عامل باشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطه من علو داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية ابشنا بمركز بني سويف، وتم نقله لتلقي العلاج والإسعافات الأولية داخل مستشفى بني سويف الجامعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين أن المصاب يدعى "طه محمد طه"، 20 سنة، مقيم بني سويف، عامل.

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