زيرو بطولات .. أبرز أرقام هارى كين قاهر مانشستر سيتي

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا مستحقا على نظيره فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما علي ملعب استاد الاتحاد فى إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

وسجل هارى كين نجم توتنهام هوتسبير هدفين فى شباك فريق مانشستر سيتي وحسم الفوز لصالح فريقه فى قمة البريميرليج.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز أرقام هاري كين قاهر مانشستر سيتي فى مختلف التي شارك ضمن منافساتها على مدار مشواره الكروي:

شارك هاري كين بقميص مختلف الأندية والمنتخب الانجليزي فى ‏332 مباراة.

سجل هاري كين على مدار مشواره الكروي فى الأندية ومنتخبات بلاده 262 هدفا.

حاز هاري كين على جائزة والحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي 3 مرات.

هارى كين هداف كأس العالم فى روسيا عام 2018 وتوج النجم الانجليزي بجائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها لأفضل هداف في بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

وأحرز هاري كين ستة أهداف في مونديال روسيا متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان كيليان مبابي وانطوان جريزمان والبلجيكي روميلو لوكاكو والروسي دينيس تشيريشيف، الذين تقاسموا المركز الثاني.

رغم تألق هاري كين لم يحصل على لقب فى البطولات التي شارك خلالها بقميص الأندية ومنتخبات بلاده.

كان بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، عقب اللقاء” بعد التأخر في النتيجة، دافع الخصم بشكل منظم، كان شيء لا يصدق من توتنهام، لم يفقد المنافس الكرة مع وجود هاري كين وركضه من الخلف رفقة سون وكولوسيفسكي.

وأضاف : أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، صنعنا العديد من الفرص على المرمى، ولا يمكنني قول أي شيء خطأ عن فريقي لأننا كنا في المباراة طوال الوقت، رغم الاعتراف بصعوبة الأمر.

واستطرد جوارديولا” توتنهام لعب بالطريقة التي توقعتها، لقد كان الفريق جيداً في بناء الهجمة، وخلق المساحات لشن هجمات مرتدة، ولكن بشكل عام أظن أننا تعاملنا معهم جيداً وقدمنا مباراة جيدة”.

وعن هاري كين، الذي سجل هدفين من ثلاثية فريقه، قال جوارديولا “الكل يعرف من هو وما يقدمه، خلقنا العديد من الفرص بعد الهدف الأول، لكن هوجو لوريس كان ذكياً للغاية، قدم مستوى مذهل بحق، وكان علينا تسجيل المزيد.