رئيس جامعة بني سويف يستعرض التقرير السنوي لشعب اللغات والبرامج الجديدة

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، التقرير السنوي الخاص بشعب اللغات والبرامج الجديدة الواردة من الكليات، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للبرامج الجديدة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن التقرير تضمن تطور أعداد الملتحقين بالبرامج، ونسبة الطلاب الملتحقين مقارنة بالأعوام الماضية، وآليات توزيع أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرامج وفقاً لدرجاتهم العلمية، بالإضافة إلى رسالة وأهداف كل برنامج والسمات المميزة له، و الدراسة الذاتية لمؤشرات متابعة وتقييم البرنامج، فضلاً عن مقترحات تطوير البرنامج والتي تشمل هيكل البرنامج والتدريب والمهارات، و متطلبات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومراحل التطوير المستهدفة في العام التالي طبقاً للخطة الاستراتيجية للبرنامج.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب، إلى تنوع ملامح التقرير السنوي لتشمل الفاعلية التعليمية لكل برنامج، والمعايير الأكاديمية، وتصميم البرنامج، والمقررات الدراسية، ومراجعة وآليات تطويره، وكيفية إدارة الجودة في البرنامج، و مؤشرات نجاحه، والإمكانات والتسهيلات الداعمة للتعليم والتعلم.

جدير بالذكر، أن الدكتور منصور حسن وجه الشكر لكافة البرامج على مستوى كليات الجامعة وخاصة برنامج الصيدلة الإكلينيكية وبرنامج الفارم دي بكلية الصيدلة – وعلم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب للاهتمام بالتقرير السنوي وإنجازه على أفضل صورة.