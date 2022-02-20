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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأي شخص يصاب بمصيبة او ابتلاء.. رمضان عبد المعز ينصحه بهذه الآية

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

نصح الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي المؤمنين بالصبر على بلاء الله والاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم الذى صبر على المحن وكان رغم ذلك شاكراً لربه ومحتسباً وضحوكاً.

وأضاف عبد المعز خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" أن دعاء الكرب والابتلاء من القرآن والسنة، هو أهم ما يمكن أن يلجأ إليه الإنسان عندما يحدث له بلاء وكرب. لأن القرآن والسنة هي منهج الحياة الذي يدلنا على ما يمكن أن نفعله في كل موقف، وقد ورد في السنة النبوية والقرآن الكريم الكثير من الأيات والأدعية التي تفك الكرب وتزيح الهم وترفع البلاء.

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وقال :" ربنا ليه حكمة، يقول تبارك وتعالى : "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، مكتوب لينا ربنا هو اللي بيرزقنا وبيعمل لينا الخير وطالما انكتب يبقى خير، فلما تصاب بأي مصيبة قل هذه الآية.

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن الصبر على بلاء الدنيا نعمة كبيرة يعين فيها الله عز وجل عباده في صبرهم، موضحاً أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ويبتلى المرأ على قدر دينه.

وأكمل: والأنبياء كانوا مثلا يحتذى به في الصبر"، مضيفاً:" أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم عندما واجه الكثير من المحن والبلاء وصبر عليها جاء فرج الله ليروح عنه وكانت رحلة الإسراء والمعراج".

 

رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون الصبر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

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