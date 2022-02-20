إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص، في حادثين منفصلين، مساء اليوم الأحد، بمركزين إداريين في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 في حادثتين منفصلتين بمركزي الداخلة والفرافرة.

تبين اصطدام دراجة نارية بسيارة أجرة بطريق الواصل بين قرية "الشيخ مفتاح" ومدينة بلاط، أسفر عن إصابة كل من أحمد هارون عبد السلام، 17 عامًا، محمد عشم الله سيد 17 عامًا، شريف سعد أنور 17 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا:

كما تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الفرافرة – البحرية"، بمنطقة الكيلو 30 بالطريق، أسفر عن إصابة كل من أحمد محمد علي 33 عامًا، بكسر في العمود الفقري وارتجاج بالمخ وجرى تحويله المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، محمد أحمد محمود عبد الغني 43 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

تحرر محضران بالحادثتين، وجرى تحويلهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.