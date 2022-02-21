خير بلدنا| مجمعات خدمية وبنية تحتية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوادي الجديد..صور

تعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة بعدد كبير من المشروعات الخدمية والتى شملت مشروعات الصرف الصحى، ومحطات الرفع والتحلية، وإنشاء وصيانة المدارس بالمحافظة، ومشروع سكن كريم وتطوير 28 قرية فى الفرافرة وقرية فى مركز الداخلة، وذلك بهدف توفير حياة أفضل لعدد كبير من السكان عبر توفير مجمعات خدمية جيدة.

وتضمنت مشروعات المبادرة تنفيذ عدد من الصوب الزراعية من مخلفات النخيل.كأحد المشروعات غير التقليدية للإنتاج الزراعى ضمن مبادرة حياه كريمه والذى تم تنفيذه بواسطة جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية المعصرة بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

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وقال أيمن حنفى رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المشروع جرى تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال 3 شهور، تحت إشراف مهندسين مختصين بهدف توفير"حياه كريمه" و مصدر دخل ثابت للمتضررين من جائحة كورونا ممن فقدوا عائلهم أو تضررت أعمالهم بسبب الفيروس ، وجرى تسليم الصوب الزراعية للشباب المستحقين طبقا للشروط المعلنة.

وأضاف حنفى أن المشروع يرى النور كمبادرة إنسانية تحقق دخلا للمنتفعين والذين لم يتكلفوا أية نفقات حتى استلام الصوب وبدأوا فى الزراعة المنتظمة لإنتاج أصناف متنوعة من الخضروات بعد أن تم الانتهاء من أعمال تجهيز الأرض والصوب المصنوعة من مخلفات النخيل باشتراطات بيئية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل من مخلفات النخيل وترشيد النفقات.

وتضمنت أيضا إنشاء 16 شبكة مياه جديدة، ومد 10 شبكات أخرى فى مختلف المناطق المستهدفة بنسبة تنفيذ بلغت 30%، تمهيدًا لبدء أعمال تنفيذ الطرق بعد انتهاء أعمال البنية التحتية، حيث وفرت المحافظة كافة قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالى 107 قطعة، دون أية معوقات، كما جرى توفير قطع أراضى لإنشاء 7 مجمعات صناعية حرفية بمركز الفرافرة، ضمن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى لتمكينهم اقتصاديًا.

من جانبه، قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن هناك 27 قريه فى الفرافرة، وصلت إليها كل الخدمات الأساسية ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن المبادرة تضمنت أيضا رفع كفاءة القطاع الصحى من خلال إنشاء 8 وحدات صحية، و8 نقاط إسعاف فى كلٍ من (أبو منقار الأم، بئر 5، أبو هريرة الأم، الشيخ مرزوق، الكفاح الأم، عثمان بن عفان، اللواء صبيح، عبد المجيد الجغيل)، وإمداد المنشآت الصحية بما يلزم من أجهزة ومعدات، ومستلزمات طبية، وكوادر مؤهلة ، وتنفيذ مشروعات إنشاء ورفع كفاءة المدارس والتى تنفذها هيئة الأبنية ده التعليمية بإجمالى 21 مشروعاً.

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وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالى 28 قرية بالمحافظة، وتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب المواسير لمشروعات الصرف الصحى بـ11 قرية هى (أبومنقار الأم - بئر (4) - بئر (7) - بئر(5) - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن) .

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تنفذ بمركز الفرافرة فى 2 تجمعًا سكنيًا هي: قرى أبو منقار و 5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و 4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع هي: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرية صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهى (عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن)، وفى منطقتين بمدينة الفرافرة، هما (عبد المنعم رياض – أحمد بدوى).

كما تم تنفيذ محطة مياه بجانب حفر البئر الخاص بالمحطة، فضلا عن تطوير الوحدة الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الأمر الذى انعكس بالإيجاب على المواطنين، بالإضافة إلى إعمار عدد من المنازل للحالات المستحقة بقرية الصحوة بغرب الموهوب.

مشروعات حياه كريمه (1)

مشروعات حياه كريمه (2)

مشروعات حياه كريمه (3)

مشروعات حياه كريمه (4)

مشروعات حياه كريمه (5)

مشروعات حياه كريمه (6)

مشروعات حياه كريمه (7)

مشروعات حياه كريمه (8)