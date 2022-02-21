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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسارع القوة الضاربة .. لامبورجيني هوراكان STO في مواجهة افينتادور SVJ |فيديو

تسارع القوة الضاربة
تسارع القوة الضاربة .. لامبورجيني هوراكان STO في مواجهة

تحظى سباقات السيارات على شعبية كبيرة وسط محبي السرعة والانطلاق، حيث تضم هذه الفعاليات اختبارات خاصة بالاداء، إلى جانب روح المغامرة التنافسية، وخاصة إذا تعلق الأمر بإثنين من عمالقة المركبات الخارقة التابعة للصانع الايطالي وهم لامبورجيني هوراكان STO و افينتادور SVJ.

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تسارع القوة الضاربة .. لامبورجيني هوراكان STO في مواجهة افينتادور SVJ |فيديو 

تسارع القوة الضاربة .. لامبورجيني هوراكان STO في مواجهة افينتادور SVJ

 

نشرت قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، حيث ظهرت كلا من النسخة لامبورجيني هوراكان STO وهي تواجهة قرينتها من نفس الصانع افينتادور SVJ، لتتعالى اصوات المحركات لتشهد انطلاقات مميزة.

 

تتمتع وحوش القوة الضاربة بمحركات قوية، حيث زودت لامبورجيني هوراكان STO بمحرك من 10 اسطوانات طراز V، سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 631 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 565 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية.

 

بينما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لـ 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3 ثواني، مع انتقال السرعة إلى العجلات عبر تقنية الدفع الخلفي.

 

أما عن الأداء الفني للسيارة لامبورجيني أفينتادور SVJ الخارقة، فتعتمد على محرك قوي طراز V من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي، قادر على ضخ قوة اجمالية تقدر بـ 759 حصانا، وعزم دوران يبلغ 690 نيوتن/متر، وبناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

 

وجاءت مجريات السباق لتشهد فوز أفينتادور بالجولة الثالثة لسباق الربع ميل بعد ان تفوقت بمدة قدرها 10.9 ثانية مقارنة بالنسخة هواركان، والتي قطعت نفس المسافة ولكن بمدة زمنية قدر بـ 11.1 ثانية، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الايقونة هواركان من تحقيق الفوز بانطلاقة الجولة الاولى والثانية ايضاً.

لامبورجيني سباقات هوراكان STO أفينتادور

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