كشف غموض العثور علي جثة شاب مقتولا في بني سويف

تمكنت مباحث مديرية أمن بني سويف، أمس الأحد من كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى جنوب محافظة بني سويف، وبه طعنات متفرقة بالجسم منها الرقبة والصدر والظهر وأماكن حساسة في جسمه.

حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل، وأنها كانت على علاقة عبر الهاتف والإنترنت بالمجني عليه، وأنه في الفترة الأخيرة حاول ابتزازها بصور ومحادثات لها من أجل إقامة علاقة محرمة معها، قبل أن تستدرجه لقطعة أرض زراعية وتقتله قبل ايام من حفل زفافه بأخرى.



وكشفت تحريات رجال المباحث أن وراء الواقعة ربة منزل تدعى " أ . ع . ح"، وأنها كانت ترتبط بالمجني عليه عبر الهاتف والانترنت، وكانا دائما التواصل والمحادثات، وفي الفترة الأخيرة حاول المجني عليه ابتزازها بصور ومحادثات لها، من أجل إقامة علاقة محرمة معه، إلا انها استدرجته إلى قطعة أرض زراعية وباغتته بضربه بالة حادة سكين كانت معها، في مناطق حساسة في جسمه " قطع جزئي للعضو الذكري " والرقبة والصدر، وفرت هاربة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطها.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ أهالي قرية أم الجنازير، بالعثور على جثة شاب يدعى «ح. م»، 30 سنة، ملقاة داخل الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة