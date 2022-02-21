عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف غموض العثور علي جثة شاب مقتولا في بني سويف

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

تمكنت  مباحث مديرية أمن بني سويف، أمس الأحد  من كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى جنوب محافظة بني سويف،  وبه طعنات متفرقة بالجسم منها الرقبة والصدر والظهر وأماكن حساسة في جسمه.

حيث  توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل، وأنها كانت على علاقة عبر الهاتف والإنترنت بالمجني عليه، وأنه في الفترة الأخيرة حاول ابتزازها بصور ومحادثات لها من أجل إقامة علاقة محرمة معها، قبل أن تستدرجه لقطعة أرض زراعية وتقتله قبل ايام من حفل زفافه بأخرى.

 

إصابة 5 عمال بينهم 3 أشقاء باختناق غاز في بنى سويف الجديدة


وكشفت تحريات رجال المباحث أن وراء الواقعة ربة منزل تدعى " أ . ع . ح"، وأنها كانت ترتبط بالمجني عليه عبر الهاتف والانترنت، وكانا دائما التواصل والمحادثات، وفي الفترة الأخيرة حاول المجني عليه ابتزازها بصور ومحادثات لها، من أجل إقامة علاقة محرمة معه، إلا انها استدرجته إلى قطعة أرض زراعية وباغتته بضربه بالة حادة سكين كانت معها، في مناطق حساسة في جسمه " قطع جزئي للعضو الذكري " والرقبة والصدر، وفرت هاربة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطها.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ أهالي قرية أم الجنازير، بالعثور على جثة شاب يدعى «ح. م»، 30 سنة، ملقاة داخل الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة

بني سويف وزير الداخلية مديرية امن بنى سويف حفل زفاف محافظة بني سويف رجال المباحث جهات التحقيق مساعد وزير الداخلية الشرطة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

رويترز: رصد تحركات عسكرية وحشد روسي بالقرب من حدود أوكرانيا

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

موضوعات متعلقة

إصابة 5 عمال بينهم 3 أشقاء باختناق غاز في بنى سويف الجديدة

ترشيحاتنا

رئيس ريال مدريد السابق: كيروش قادر على تأهل مصر لكأس العالم .. فيديو

نسيوها بالداخل.. عامل يحبس طفلة داخل الحضانة

وزير الصناعة الأردني: الأردن تقع في وسط ملتهب من الصراعات

إسلام الشاطر لمنتقدي موسيماني: مدرب مبتكر ولو أجنبي كانت الناس اتكلمت عنه كويس

وكيله : طارق حامد رفض عروضًا بـ3 أضعاف من أجل الزمالك

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 21 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ