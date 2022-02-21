الرجاء المغربي يفسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم مارك فيلموتس

قرر مجلس إدارة نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، مساء أمس الأحد، فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب البلجيكي مارك فيلموتس، بعد اجتماع مطول شهد إجماع أعضاء المجلس على إقالة المدرب.



وجاءت إقالة الرجاء للمدرب مباشرة بعد العودة من الجزائر، بعد لقاء وفاق سطيف الجزائري، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الرجاء بهدف نظيف.



وذكر موقع "هسبورت" المغربي -نقلًا عن مصادر مطلعة- أن رئيس نادي الرجاء وبعض أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا مساء اليوم مع المدرب البلجيكي للاتفاق على الصيغة التي سيتم بها فسخ العقد، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري المغربي، وغياب الإقناع في جميع المباريات التي لعبها الفريق تحت قيادة فيلموتس.



وكان الرجاء قد تعادل مع أولمبيك خريبكة، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الـ17 من منافسات الدوري المغربي، بعد سلسلة من النتائج السلبية جعلت الفارق بين الرجاء والوداد (المتصدر) يتسع إلى 8 نقاط.