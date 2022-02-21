عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرجاء المغربي يفسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم مارك فيلموتس

صدى البلد

 قرر مجلس إدارة نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، مساء أمس الأحد، فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب البلجيكي مارك فيلموتس، بعد اجتماع مطول شهد إجماع أعضاء المجلس على إقالة المدرب.


وجاءت إقالة الرجاء للمدرب مباشرة بعد العودة من الجزائر، بعد لقاء وفاق سطيف الجزائري، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الرجاء بهدف نظيف.


وذكر موقع "هسبورت" المغربي -نقلًا عن مصادر مطلعة- أن رئيس نادي الرجاء وبعض أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا مساء اليوم مع المدرب البلجيكي للاتفاق على الصيغة التي سيتم بها فسخ العقد، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري المغربي، وغياب الإقناع في جميع المباريات التي لعبها الفريق تحت قيادة فيلموتس.


وكان الرجاء قد تعادل مع أولمبيك خريبكة، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الـ17 من منافسات الدوري المغربي، بعد سلسلة من النتائج السلبية جعلت الفارق بين الرجاء والوداد (المتصدر) يتسع إلى 8 نقاط.

الرجاء المغربي كرة القدم مارك فيلموتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

رويترز: رصد تحركات عسكرية وحشد روسي بالقرب من حدود أوكرانيا

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

ترشيحاتنا

6 نصائح ذهبية لتأمين بياناتك على فيسبوك من الاختراق

شحنات الهاتف المحمول في الصين تتجاوز 33 مليون وحدة في يناير

صيغة دعاء قيام الليل المستجاب .. كلمات لا ترد في هذه الساعة

رئيس ريال مدريد السابق: كيروش قادر على تأهل مصر لكأس العالم .. فيديو

نسيوها بالداخل.. عامل يحبس طفلة داخل الحضانة

وزير الصناعة الأردني: الأردن تقع في وسط ملتهب من الصراعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ