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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 21-2-2021

مواد البناء
مواد البناء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 21 فبراير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية وارتفعت أسعار الأسمنت.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 21 فبراير 2022:

سعر طن حديد عز 15150 - تسليم أرض المصنع بعد 15600 في بداية يناير.

سعر طن حديد بشاى 15050 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15400 في بداية يناير.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15300  في بداية يناير.

سعر طن حديد العشري 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير.

سعر طن حديد المراكبي 14300  جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15100  في بداية يناير.


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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1270 جنيه للطن بعد 1260 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1220 جنيهات للطن بعد 1210 الأسبوع الماضي

أسمنت المعلم 1220 جنيها للطن بعد 1120 الأسبوع قبل الماضي

اسمنت الصخرة 1050 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1240 جنيها للطن بعد 1140  الأسبوع قبل الماضي

أسمنت  أسوان 1110 جنيهات للطن

أسمنت سيناء 1210 جنيهات للطن 

أسمنت السويس 1210 جنيهات للطن

اسمنت حلوان 1250 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1270 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1210 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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