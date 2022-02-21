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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ابراج
ابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 21 فبراير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 21 فبراير؛ فإن ذلك يعني أن  إذا كان هناك أي قلق بشأن المال ، فيمكنك اليوم الحصول على بعض الراحة. هناك إمكانية لكسب المال. إذا كنت تقوم بعمل ما ، فهناك احتمال قوي لزيادة راتبك. 

فى المقابل إذا كنت تعمل ولم تكن راضيًا عن وظيفتك الحالية ، فيمكنك البدء في البحث عن وظيفة جديدة. من ناحية أخرى ، يمكن لرجال الأعمال الحصول على راحة كبيرة اليوم. 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

نصيحة لمواليد 21 فبراير يمكن لرجال الأعمال أيضًا الحصول على نتائج جيدة.. إذا كنت متزوجًا ، فسيكون اليوم يومًا مميزًا للغاية مع زوجتك. 

يبدو أن مشاكلك الصحية تتزايد. قد يكون لديك عدوى فيروسية أو بعض العدوى. من الأفضل أن تعتني بنفسك فسيكون اليوم مختلطا من حيث الصحة.

 هذا الوقت مهم جدًا بالنسبة لك ، فلا تضيعه في أشياء غير ضرورية. وعليك بالعمل الجاد والمضي قدما. 

 

الأبراج توقعات الابراج حظك اليوم الحياة العاطفية عبير فؤا خبيرة الابراج وظيفة جديدة

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