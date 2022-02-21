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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يناقش مع رئيس مجموعة أكور العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع سيباستيان بازين رئيس مجموعة أكور العالمية للمنشآت الفندقية، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص الاستثمار فى القطاع السياحي المصري والتوسع في القطاع الفندقي في مصر، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مصر.

 

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالضيوف، مستعرضاً الفرص الاستثمارية بالمقصد السياحي المصري وزيادة حجم الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية ولا سيما في المدن الجديدة مثل العلمين والجلالة والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تذخر جهداً للنهوض بالقطاع السياحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، خاصة في إطار سياسة الدولة بتطوير البنية التحتية السياحية بالمدن السياحية والمدن الجديدة.

 

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه من أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة رفع القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى ووضع المخططات للطاقة الفندقية اللازمة لاستيعاب عدد السائحين المستهدف بحلول عام 2030، بما يساهم في المشاركة في رفع كفاءة البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحى.

 

ومن جانبه، أشاد الأستاذ سيباستيان بازين، خلال اللقاء، بمعدلات أعداد السياحة الوافدة إلي مصر والإقبال المتزايد الذي يشهده المقصد السياحي المصري والذي يتمتع بالعديد من الأنماط والمنتجات السياحية المتميزة والمتنوعة، وهو ما يخلق طلباً متكرراً على الزيارة عليه، ومما يشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة بمصر، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة مصر مرة أخري خلال الفترة القليلة القادمة لزيارة هذه المدن الجديدة ومناقشة بعض المشروعات الاستثمارية في القطاع السياحي المصري.

 

جدير بالذكر أن شركة أكور العالمية للمنشآت الفندقية هي شركة ضيافة متنوعة فرنسية تدير مجموعة واسعة من المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية، وتدير فى مصر 35 منشأة فندقية ثابتة وعائمة فى مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بافتتاح 22 منشأة فندقية جديدة بطاقة تصل إلى 9500 غرفة.

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