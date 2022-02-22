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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تقليل الفجوة الغذائية أبرزها..برلماني يعدد مزايا المشروعات الزراعية الجديدة

مجدي ملك ، عضو لجنة
مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب

أكد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، والقطاع الزراعى فى مصر يشهد تطورا ملموسا وحقيقيا، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت دعما غير مسبوقا بـ ملف الزراعة، استطاع خلال سنوات محدودة، أن يضع مصر على خارطة النهضة الزراعية الحقيقة.

 

وأوضح “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن الفجوة الغذائية الموجودة تمثل تحديا وعائقا كبيرا يلتهم عمليات التنمية ،مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وضع هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه مقاليد حكم البلاد لمواجهة مشاكل الغذاء، ولعل أبرز ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة، مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، إلى جانب مشروع إحياء مشروع البتلو، لسد الفجوة الغذائية.

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زيادة معدلات التصدير.. برلماني يكشف أهمية المشروعات الزراعية الجديدة

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الزراعة : مشروعات لإنشاء 100 ألف فدان صوب وإنتاج حيواني وسمكي

 و أشار عضو زراعة النواب إلى أن مشروع الدلتا الجديدة، والمقام على 1.5 مليون فدان، يهدف  إلى استيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادي، ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما يستهدف تعويض الفقد فى الأراضي الزراعية من البناء الجائر، علاوة على أنه سيسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الغذائية ، ودفع عجلة التنمية.

و نظم جناح جمهورية مصر العربية، في إكسبو 2020 دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة ‏ندوة بعنوان “مستقبل الزراعة في مصر: الفرص والتحديات”.

 ‏استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الندوة الفرص الواعدة في مجال الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية، والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأضاف القصير ان الدولة المصرية لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة في مجال الزراعة في كل القطاعات ومشروعات ضخمة في التوسع الأفقي والراسي، تهدف الى الاستغلال الامثل لوحدتي الأرض والمياه منها مشروعات انشاء 100 الف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الانتاج الحيواني والسمكي ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعه الفيروز للاستزراع السمكي وبركة غليون والمشروع القومي للاستزراع السمكي بقناة السويس فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة".

لجنة الزراعة القطاع الزراعى إكسبو 2020 دبي الإمارات العربية السيد القصير الانتاج الزراعي

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