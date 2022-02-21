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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك.. 3 أطعمة ومشروب مفيدة للبنكرياس

البنكرياس
البنكرياس

يحتوي البنكرياس على حساسات تتذوق السكر, وتجعله يشعر بمقدار السكر في الدم، كما أنه يتصرف من تلقاء ذاته مباشرة ويفرز الهرمونات للحفاظ على مستويات السكر الصحيحة في الجسم.

وتعتبر السمنة من عوامل الخطورة لسرطان البنكرياس، كما ان تناول غذاء متوازن يحتوي على الفواكه والخضار والبروتينات والدسم يحمي من أمراض البنكرياس .

 

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3 أطعمة تحافظ على صحة البنكرياس.. تعرف عليها

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البنكرياس الاصطناعي لحماية الأطفال من داء السكري

 

أغذية مؤثرة على صحة البنكرياس

الكركم
الكركم نوع من التوابل الشعبية المستخدمة في الطهي اليومي مفيداً جداً لصحة  البنكرياس، فهو يمتلك خصائص مكافحة للسرطان

القرنبيط والبروكلي
يحتوي البروكلي على مستويات عالية من  الكبريت، الذي يساعد في إزالة السموم من أعضاء الجسم بما في ذلك البنكرياس، وهذا يقلل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

العرق سوس
هذا المشروب يدعم صحة البنكرياس، فهو يملك خصائص مضادة للالتهابات خاصة تلك التي تحدث في البنكرياس، ما يقلل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ويعزز هذا الجذر العشبي إنتاج العصارة الصفراء التي تساعد في عملية هضم الطعام، ودعم جميع وظائف الغدد بما في ذلك البنكرياس.

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